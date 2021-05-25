微信炸屎表情来了 网友：满屏的粑粑

此前，微信拍一拍新增炸一炸功能引发网友热议后，现在又有了“爱心”“炸屎”表情新的玩法。

在微信最新发布的iOS8.0.6正式版中，只要在“朋友拍了拍我______”加入会动表情，就能实现“炸一炸”的效果。

比如微信用户聊天时，双方各发出一个爱心之后，两个爱心会结合在一起，然后出现满屏爆炸爱心特效。

另外，当一方发出“便便”表情后，另一个发炸弹，那么炸弹会将“便便”炸出“满屏屎”的效果。

目前安卓版本尚不支持这个功能。有网友表示:看到满屏的粑粑还能愉快聊天吗?