B站谷雨：B站用户平均年龄是22.8岁 日均使用时长达82分钟

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:日前，2021中国网络表演（直播与短视频）行业年度峰会在上海嘉定召开。会上，哔哩哔哩公共政策研究院院长谷雨发表演讲《云秀活力·网络新青年 青春正能量》，分享了哔哩哔哩是如何明晰网络时代年轻群体的喜好。

谷雨透露，B站的月活用户是2.23亿，这里活跃的中国大概一半的年轻人，B站用户的平均年龄是22.8岁，其中86%的用户是35岁以下的，主要集中在一二线城市，大概占了一半以上。

另外，年轻用户在B站有很高的黏性和忠诚度，日均使用B站的时长达到82分钟，留存率是80%。

那么，Z世代在B站到底做什么呢?谷雨分表示，他们在这里创作的多元化的内容，学习休闲记录分享一起成长，在B站有专业个人用户装作的PUG视频占到平台总播放量91%。

b站还创造了一种全新的职业形态，也就是up主，截至今年第一季度，在b站的活跃的up主已经达到了220万月投稿量达到了770万，而UP主也就成为了互联网优质内容创作的代名词，b站涌现出了一批优秀的知名up主，比如说北京邮电大学的和同学大家看到这个屏幕上和苹果CEO库克在对话的和同学，他是最好的一个科技类的博主，他创作的视频有多快，在国内点击量达到了上亿次。

谷雨介绍称，B站已经形成了200万个文化标签，7000多个核心文化全程，而当下b站内最潮最流行的就是在b站学习，在去年疫情期间呢，我们发起在b站不停学的活动，一方面梳理站内的学习资源，另外一方面广泛联系各类大中小学，为学生和广大网友提供学习的便利。

其中，去年6月b站正式上线了知识区，目前活跃用户已经近一个亿，现在最火的是中国政法大学的罗翔教授，他现在已经拥有接近1400万的粉丝，他和b站共同主办的罗老师法律小课堂深受用户的欢迎，围绕b站还提供了多样化的文化产品和服务，包括直播游戏，创意广告漫画，综艺营业演出电竞等。