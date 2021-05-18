星巴克APP崩了 网友：我不要电脑包，我只是想喝杯咖啡

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今天上午，不少网友在微博吐槽称星巴克APP又崩了。而这次崩的原因是星巴克推出了买满150元赠送电脑包的活动。
每次星巴克推出活动，系统都会出现崩溃的情况，人气可谓是相当高。
不少网友表示结算时，APP页面一直在加载，更有网友表示连菜单都无法查看。而那些对电脑包不感兴趣的网友表示自己实惨，感叹只是想喝杯咖啡怎么就这么难~
站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今天上午，不少网友在微博吐槽称星巴克APP又崩了。而这次崩的原因是星巴克推出了买满150元赠送电脑包的活动。
每次星巴克推出活动，系统都会出现崩溃的情况，人气可谓是相当高。
不少网友表示结算时，APP页面一直在加载，更有网友表示连菜单都无法查看。而那些对电脑包不感兴趣的网友表示自己实惨，感叹只是想喝杯咖啡怎么就这么难~
昨天，星巴克突然因为可以「免费喝咖啡」冲上了热搜。原来是星巴克推出的“世界地球日”活动，自带杯子去门店，可以免费领中杯滴滤咖啡，前40名还可以领燕麦拿铁:
2014年开始接触茶饮行业的李军山，看到过太多昙花一现的“网红”品牌。有的产品研发能力跟不上，有的运营出现问题，即便做出“上千家门店”的规模，品牌也随时面临过气和倒闭的风险。
据外媒BGR报道，社交媒体平台Facebook是一个有用的工具，可以使用户与朋友和家人保持联系，也可以计划活动等，但它也是仇恨言论、阴谋论和垃圾邮件的“大熔炉”。事实上，一家大型咖啡连锁店对该平台上的仇恨言论感到非常沮丧，可能会删除其Facebook页面。据BuzzFeed News报道，负责管理该网站与星巴克关系的Facebook员工对该连锁店从社交媒体网络上删除其页面表示担忧。据悉，星巴克几乎在每个帖子上都收到了仇恨言论和伤害性的信
4月27日，星巴克官方宣布，在中国内地市场的第5000家店今日在青岛开业，这也是山东省首家星巴克臻选店。
继推出纸质吸管之后，现在星巴克宣布将推出以咖啡渣作为原料制作的吸管，并将其称为“渣渣管”。星巴克介绍称，“渣渣管”是由PLA（聚乳酸）和咖啡渣制成的可生物讲解吸管，4个月内降解90%以上。
据外媒报道，每个规则都有例外，但病毒式的TikTok趋势往往是毫无意义、愚蠢的。如果需要证据，这里就有一个最新的例子--这是最近几天在社交媒体上被分享的星巴克的TikTok趋势。它只是人们手头有太多时间的产物。虽然新冠疫情并没有退去，但对于星巴克的员工们来说他们需要到店工作，并且看起来他们的工作量似乎比以往的要繁重得多。为什么这么说？看下下面这张照片就知道了。从一位叫做Josie的星巴克员工在Twitter上分享的照片可以
电脑和手机一直都是井水不犯河水，但在设备、系统厂商的努力下，二者也逐渐开始融合。作为国产操作系统的代表，统信UOS就已经加入了安卓应用兼容技术。所谓安卓应用兼容，是指将安卓环境融入到操作系统底层，从而支持在PC中安装和使用安卓应用，以增强PC的应用生态，获得像手机使用应用一样的体验，同时在PC端和手机端共享安卓应用账号、交互信息等，获得无界使用体验。目前，大量主流安卓应用已上架统信UOS应用商店（鲲鹏处理器平
今年1月，站长之家曾报道了刷宝App非法抓取抖音App短视频及评论，被判赔500万元一事。当时，原告微播公司诉称，创锐公司作为同业竞争者，大量抓取抖音App的短视频文件及评论内容，并在其开发、运营的刷宝App上展示、传播，涉案短视频数量达五万余条。
近日，“小鹅拼拼”独立App的上线，据官方介绍，小鹅拼拼是腾讯旗下一款基于真实社交的好物推荐电商APP，Slogan为“享受每一分”。据悉，热爱分享的用户可通过小鹅拼拼进行商品种草，热爱发现的用户可基于真实社交的推荐理性购买，共同享受平台带来的低价品质好货。
今日，针对3月22日发布的《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，国家网信办解读称，《规定》明确的39类常见App，覆盖了大众衣食住行、学习工作等日常生活主要方面，基本涵盖了当前网民普遍诉求。同时将小程序、预置软件等均纳入了管理范围。
4 月26 日消息 国美宣布将于4 月29 日推出国美“打扮家”App，并发布家居家装战略。国美表示，目前家装行业存在多种难题。对消费者而言，一是装修不简单；二是价格不透明；三是预算不可控，装修中各种增项、变更，导致装修实际费用远远高于预算金额，产生了消费者尤其是年轻群体对家居家装行业的不信赖。再加上这个行业内多种问题，消费者容易产生不满情绪。整个家装行业陷入劣币驱逐良币的恶性循环，亟需高质量发展新模式，因此?
2015年7月，国家版权局发布《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，被认为正式开启了在线音乐行业的版权时代，再加上消费者版权意识的觉醒，也使得为音乐付费的概念逐步深入人心。不过对于大多数的用户来说，购买需要单独付费的单曲/专辑往往是一次性消费，基本不会出现复购。
据工信微报微信公众号消息，工业和信息化部信息通信管理局5月13日通报称，对90款APP进行下架。根据通报，工信部4月23日通报的93家存在侵害用户权益行为App企业的名单中，尚有39款APP未按照要求完成整改;各通信管理局检查发现共有46款App仍未完成整改。此外，在近期检测中，工信部发现天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉5家企业在APP不同版本中反复出现同类问题。
今日，工信部表示，此前通报了93家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有39款APP未按照我部要求完成整改。同时，内蒙古、安徽、广东、四川、浙江省各通信管理局开展手机应用软件监督检查，共有46款APP仍未完成整改。
近日，2021年德国iF设计大奖隆重揭晓，美的IoT倾力打造的智慧生活服务平台美的美居App6.0版本在来自全球52个国家和地区的近万份提案中脱颖而出，斩获iF设计大奖，再次展现了美的集团在智能家居领域的强大实力。 自1953年创办以来，德国iF设计奖距今已有68年历史，凭借“独立、严谨、可靠”的评奖理念，德国iF设计奖已成为全球最具专业性和影响力的工业设计奖项之一，与德国红点奖、美国IDEA奖并称为“世界三大设计奖”，并有着“产
尽管 Android 恶意软件诞生至今已有很多年，但考虑到官方应用商店有一套成熟且严格的审核流程，许多用户并不知晓谷歌 Play 商店里也有漏网之鱼。了解过此前几次恶意软件清理行动的网友们，显然知道这些 App 的开发者特别善于掩饰自己，潜伏期短则几周、长则数月。近日，又有安全研究人员曝光了 Play 商店中潜藏的一批 Android 恶意软件。为了绕过 Play 商店的审核，这些恶意软件开发者可谓是绞尽脑汁地另辟蹊径，比如煞有介事地提?
在房地产市场信息的不对称问题历来为人诟病。主要表现在，买房无论在网上还是线下，都查不到成交价，购房体验不佳，成交价在房地产市场貌似显得十分隐秘。查不到真实成交价让购房者难以辨别价格虚高或没有参考数据，在短时间内难以做出购房决策，甚至吃亏上当。在其他行业，商品的统一零售价是透明可见的，消费者货比三家，然后挑选自己满意的商品。而在房地产市场，很多购房者会发现，大部分业主是购房之后跟邻居交流后才知道成交
腾讯社交电商平台“小鹅拼拼”微信小程序推出一年之际，腾讯上线了小鹅拼拼独立App，并将Slogan由原来的“没有什么事情比买到好东西更快乐!”更改为“享受每一分”。
5月14日消息，微信发布了一条关于微信不再提供小程序打开APP技术服务”的通知，告知各位开发者关于接口滥用致使官方决定关闭小程序打开APP的技术支持。微信团队称，微信小程序为开发者提供了打开APP的技术服务，希望通过开发者的合理应用，能为微信用户提供更好的使用体验。平台在鼓励小程序提供优质内容与服务的同时，也十分关注用户在小程序内的流畅体验。但近期，收到大量用户投诉，在小程序使用过程中，正常使用流程被阻断、被
5月13日，工信部下架90款侵害用户权益APP，其中天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉5家企业在App不同版本中反复出现同类问题，将依法暂停其违规行为，予以直接下架处理。当日晚间，脉脉官方微博针对下架一事致歉。脉脉表示，针对整改下架”，脉脉虚心接受批评与指正，并就此事引发的关切表示由衷的歉意。公司第一时间成立了专项组，立即对相关问题进行了深度排查和深刻反思，发现问题主要在于隐私声明之前初始化了第三方SDK等
字节跳动创始人张一鸣今日发布内部全员信，宣布卸任CEO一职。字节跳动联合创始人梁汝波将接任成为新CEO。随后，梁汝波也发布内部邮件，称接替张一..
一年一度的电商年中大促即将来袭!京东宣布618将从5月24日开启，并持续至6月20日。今年京东618将继续加码预售力度，5月24日开始，消费者参加预售还..
2020 年 4 月，腾讯公司与重庆市彭水县签订战略合作协议，启动了以推动文旅创新融合为核心、以促进文旅消费扶贫为载体的全面定点帮扶工作。合作开..
目前，国内主要的电子烟生产基地——深圳电子烟供应链依然处于严重吃紧状态。仅各种原材料价格暴涨，部分物料涨价超过100%，而且烟油供货端的部分..
日前，铂德与敦煌博物馆联名引起关注，虽然合作因故取消，但铂德在此次风波中也得到了成长，未来铂德将会坚持自律自警，坚决落实守护者计划的同时..
首先，盾叔必须站在学习者的角度来看，如果你是一个已经学过编程，通晓几门语言的人那么这个答案就会和一个从没有接触过的计算机，甚至连什么叫高..
今日，国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，征求意见的时间为2021年5月20日至2021年6月20日。..
今天，realme宣布realme中国市场单月手机销量超100万台，这距离realme来国内市场仅仅过去2年时间。资料显示，realme 2019年5月份进入国内市场，发..
2021 年 5 月 20 日，主打“好音质 安静听”的vivoTWS2 真无线耳机正式发布，售价 499 元。作为vivo首款搭载主动降噪功能的真无线耳机，vivoTWS2 ..
Epic Games起诉苹果涉嫌垄断的案件还在审理当中，而苹果为了证明自己的App Store不存在垄断问题，搬出了新证据，但是该证据可谓是伤敌一千自损八百..
5月20日，支付宝小程序数量超过300万个；同日，支付宝宣布将我的小程序”入口位置升级到首页黄金位。从今天开始，用户将能陆续看到。蚂蚁集团副总..
vivo首款主动降噪真无线耳机vivo TWS 2正式发布。vivo TWS 2提供40dB的降噪深度，并且支持智能动态降噪，售价499元，首发到手价449元，将于6月1日..
据国外媒体报道，尽管特斯拉所持比特币价值缩水近一半，但该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）仍暗示不会出售比特币。..
“飞书已经不仅是一款提升协同效率的工具，更是为提升组织而打造的工具。” 5 月 19 日， 2021 春季飞书未来无限大会现场，字节跳动副总裁谢欣表示..
5 月 19 日，“飞书未来无限大会”在北京成功召开。会上，理想汽车创始人李想以《从工业组织进化到智能组织》为演讲主题，首次对外系统阐述了创办..
2021年5月20日，在今天天猫官方宣布今年的淘宝天猫618活动即将在5月24日晚上8点开始预售，具体的活动时间是从6月1日到6月20日，优惠折扣力度持续2..
北京时间 5 月 19 日，富途控股(Nasdaq:FUTU，下称“富途”)公布 2021 年第一季度未经审计财报。财报显示，营收同比增长349%，大超预期，累计注册..
中国天眼FAST新发现201颗脉冲星。据央视新闻报道，近日国家天文台研究团队利用中国天眼FAST望远镜在观测中取得的重要进展，正式发布了201颗新脉冲..
众所周知，每年各大电商平台都会在618、双11举办两场重大的购物狂欢节，推出巨大的优惠活动。但这些活动有一个饱受吐槽的点，就是每次都要等到0点..
带有全新设计的 Siri 遥控器的新款 Apple TV 4K 将于本周五开始发货，不过一位买家表示已经提前两天收到了货。新款 Apple TV 4K 于 4 月 30 日接收..