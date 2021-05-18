星巴克APP崩了 网友：我不要电脑包，我只是想喝杯咖啡

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星巴克APP崩了 网友：我不要电脑包，我只是想喝杯咖啡

2021-05-18 10:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:今天上午，不少网友在微博吐槽称星巴克APP又崩了。而这次崩的原因是星巴克推出了买满150元赠送电脑包的活动。

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每次星巴克推出活动，系统都会出现崩溃的情况，人气可谓是相当高。

不少网友表示结算时，APP页面一直在加载，更有网友表示连菜单都无法查看。而那些对电脑包不感兴趣的网友表示自己实惨，感叹只是想喝杯咖啡怎么就这么难~

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