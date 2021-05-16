特斯拉或新增提车考试？官方回应：是个误会

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:近日，一名特斯拉车主爆料称，特斯拉近期新增了提车考试环节，通过考试后的车主将获得名为“特新生”认证。特斯拉建议车主成绩80分以上再提车。不过，该考试并非强制执行，车主可自愿参加。

今天下午，特斯卡客户支持官方微博对于此事作出回应，表示这是一个误会。

特斯拉指出，事实上大家所谓的提车考试”是最近刚刚开始试点的交付日车主讲堂”，算不上提车考试”。

此活动仅作为丰富交付体验的选修”活动，不会强制要求任何车主参与该测试，也没有分数要求，更不会说建议80分以上再提车”，目前提车流程依然照旧，过程中没有增加任何限制。

此前，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，应当加强对消费者在智能汽车使用上的教育，避免在汽车使用环节当中误操作导致问题。

而最近特斯拉官微也在不断推送一些有关特斯拉汽车使用功能介绍，包括“新手攻略”、“如何使用自动辅助变道”等。因此对于提车考试的说法，很多网友都信以为真。

以下特斯拉官方回应原文:

这两天收到很多车主朋友们发来私信，询问我们交付中心提车是不是要考试?我们仔细查看大家反馈的内容后发现原来是个误会。

事实上，大家所谓的提车考试”是最近刚刚开始试点的交付日车主讲堂”，算不上提车考试”。其实，此活动仅作为丰富交付体验的选修”活动。是的，不会强制要求任何车主参与该测试，也没有分数要求，更不会说建议80分以上再提车”，目前提车流程依然照旧，过程中没有增加任何限制。

车主讲堂活动的初衷，是为释放特斯拉更多的驾驶乐趣，让车主拥有更佳的驾驶体验。目前特斯拉正在部分交付中心进行试点，启动全方位车主讲堂活动。在产品讲解环节，特斯拉安排专人对产品细节、驾驶模式、实用Tips全覆盖讲解，帮助车主增进对产品的了解、提升驾驶体验，快速成为特斯拉驾驶达人。

为做到又有效又有趣，我们设置了一系列趣味实用的问答环节，专业人员会根据车主对新车的了解程度，制定个性化讲解方案，以趣味问答的方式，让车主对重要信息点印象更加深刻。

我们希望通过自愿、不受限的测试环节，让交付体验更加丰富有趣，帮助车主改善新车用车体验。当然，如果车主对学生时期的大考小测产生了心理阴影，不希望参与测试，我们也是支持的，车主随时进行普通提车流程。不过我们相信，对于众多特斯拉学神”车主来说，这点儿小case还是难不倒各位。

目前的测试形式采用线上小问答。题目将从安全驾驶、基本功能，使用小技巧等多个方面，全方位覆盖车主日常用车场景，模拟车主可能会遇到的难题，帮助车主更好的使用产品。

最重要的是，答题完成后车主不仅可获得测试”定制奖品，专业人员还会对测试中出现的问题进行查漏补缺，针对错题着重讲解。成绩达到满分的优秀车主还将获得专属的Tesla车主认证特新生阶段I”奖状。

目前，特斯拉在各个城市陆续开启针对车主的个性化活动，通过深度体验、驾驶模式讲解，帮助车主更好地掌握安全驾驶、产品细节等信息，更快地融入特斯拉大家庭。未来，特斯拉还将通过T-talk讲堂、车主故事会等多种形式，将最新用车知识与技巧分享给更多的车主，不断提升服务水平，让每位特斯拉车主在获得愉悦驾驶体验的同时，安全安心地完成每一段旅程。