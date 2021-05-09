蘑菇街发布全新业务形态“短播” 并推出2021主播赋能计划

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:5月8日，蘑菇街在 “2021主播大会暨年度颁奖典礼"上宣布推出全新业务形态——“短播”。

据蘑菇街创始人兼CEO陈琪介绍:“短播”是源于蘑菇街2020年10月推出的“切片”业务。之前的切片业务，是将主播的商品讲解视频放到首页，希望主播的精华讲解视频让更多人看到。而短播业务则是将商品讲解视频与电商系统中的搜索引擎打通，在平台公域流量池通过个性化算法推荐，让优质的商品讲解视频脱颖而出。

这意味着商品讲解视频不再是直播的附属品，尤其对新人主播来说，哪怕直播间一个人都没有，优质的商品讲解视频仍会带来流量和销售，日积月累，即可反哺于直播，让新人主播飞速跨越直播冷启动期。而对成熟主播来说，短播可以让其以极低的成本增加一份收入。

对于消费者来说，“短播”让直播间出现过的商品变得可被搜索。从平台角度来看，“短播”是与外部流量池对接的便捷通道，能够有效提高转化率。

此外，蘑菇街还并发布2021主播赋能计划，加码对于直播的扶持力度。对于头部主播，蘑菇街将以为其打造全网影响力为首要目标;对于中腰部主播，蘑菇街将以大幅增长为核心命题，将以精细化人设运营为突破口，为每位主播进行人设标签规划，帮助其找准定位;对于新人主播，蘑菇街将以短播为切口，快速帮助新人主播增粉。同时组建全新经纪人团队专门服务新人主播，让每一个新人主播起步就能有经纪人一对一对接。

在供应链侧，蘑菇街也将对新人主播进行倾斜，解决新人主播一开始创业无货可播的问题。目前，蘑菇街已有100余家供应链基地支持新人主播走播。