小米平板5通过3C认证 双电芯方案电池容量8720mAh

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小米平板5通过3C认证 双电芯方案电池容量8720mAh

2021-05-07 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:近日，小米平板5正式通过了3C认证，信息显示这款平板将搭载一块4260mAh 双电芯方案电池 ，等效8720mAh。

小米之家

除了电池信息之外，小米平板5其他的配置参数没有任何消息。不过最近有消息称，小米将在今年一共推出三款平板，其中还有面向高端市场的型号，有可能搭载骁龙870或者天玑1200处理器。其中高端的Pro版本将针对iPad Pro和华为Mate Pad Pro等目前高端平板电脑。

小米平板5Pro还有望配备2K分辨率的LCD屏幕，该屏幕支持120Hz刷新率，240Hz触摸采样率，还支持4096级触摸，专业版将提供对手写笔的支持。

此外，小米早些时候曾透露它将开发专门针对平板电脑的平板电脑版本的MIUI。该界面将具有手持式PC模式，并具有以PC为中心的界面，包括经典的Windows开始菜单和控制中心。

目前在平板市场上，小米的份额很低，市场的最大份额还是被苹果的iPad牢牢掌握，根据IDC公布的最新平板电脑市场出货量数据，2021年Q1全球平板电脑出货量达3990万台，同比增长了55.2%。苹果稳居第一，紧跟其后的就是三星、联想、亚马逊和华为。

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