魔兽世界怀旧服服务器选择及角色复制系统详解 角色复制怎么弄

魔兽世界怀旧服燃烧的远征资料片马上就要开启了，在资料片上线之后，玩家就需要选择服务器以及是否考虑角色复制，很多玩家还不清楚什么是服务器选择以及什么是角色复制要怎么进行操作等，下面就来为大家详细的介绍一下。

魔兽世界怀旧服燃烧的远征将于6月2日开启。5月20日，燃烧的远征前夕补丁上线，

届时每个角色都要做出选择，是踏上“燃烧的远征”、转入旧世经典服务器，或是使用角色复制服务在两款游戏中并肩同行。

第一步

从前夕补丁上线日起，玩家将有机会为每一个现有的经典怀旧服角色做出选择。 该角色是会加入“燃烧的远征”，还是留在旧世经典服务器（60级）中。

目前，在登录《魔兽世界》经典怀旧服时，你可以点击登录时的“燃烧的远征”按钮，查看综合信息。

我的服务器会怎么样?

在前夕补丁上线后，所有当前的《魔兽世界》经典怀旧服都会推出“燃烧的远征”内容。在初次登录时，你需要为每一个现有角色做出选择，是让该角色加入“燃烧的远征”服务器，还是选择进入旧世经典服务器（60级）。选择后者的话，需要通过战网桌面应用下载新的客户端才可进行游玩。

每个角色都可以在“燃烧的远征”或旧世经典服务器（60级）中进行一次免费解锁。如果你想要同时在“燃烧的远征”和旧世经典服务器(60级)中使用同一个角色，则可以选择付费的“角色复制”服务。

选择游戏

登录战网应用后，你现在可以在“游戏版本与账号”选择界面的“正式”中看以下选项:

● 《魔兽世界》（经典怀旧服）

● “燃烧的远征”

● 《魔兽世界》

正如我们在暴雪线上嘉年华“燃烧的远征”深度发掘座谈会上提到的一样，在前夕补丁上线时，玩家可以选择在新的旧世经典服务器（60级）中畅玩角色，或是加入“燃烧的远征”。

需要注意的是，所有当前的服务器都会推出“燃烧的远征”内容。《魔兽世界》旧世经典服务器（60级）虽然是新增的服务器，但保留了之前的服务器名称，并且状态与前夕补丁上线前相同。

你在补丁上线之前创建与游玩的角色都会出现在相同的服务器中。你也会在“燃烧的远征”和《魔兽世界》旧世经典服务器（60级）中看到这些服务器。这意味着你在两个不同的游戏版本中都能看到全部现有的角色。

为了更好地解释补丁上线日的情况，我们来深入地解析一下详情。

“燃烧的远征”

如果你在补丁上线前最后一次登录的是《魔兽世界》经典怀旧服，则战网桌面应用的默认选项将是“燃烧的远征”。如果你想加入“燃烧的远征”，就要选择这个选项。

在登录和角色选择界面中，你将会看到“燃烧的远征”界面。你可以选择在补丁上线前角色所处的服务器，并能够看到该服务器中你的角色。

你会注意到，全部现有角色的名称下方都会标有“选择内容更新”文本，表示你需要做出选择。

举个例子，上图中的Chanti还没有选择内容更新。在选中Chanti之后，你就可以为该角色做出选择。

当你点击“游玩‘燃烧的远征’”按钮后，需要在确认界面中输入角色名称，确认自己的选择。

点击“同意”之后，角色就正式加入了“燃烧的远征”。虽然你无法在“燃烧的远征”前夕中勇闯外域，但你可以开始创建血精灵和德莱尼角色并提升等级，还能尽早提升珠宝加工专业技能。

《魔兽世界》旧世经典服务器（60级）

要加入旧世经典服务器（60级），你需要在战网桌面应用中选择“《魔兽世界》经典怀旧服”，并安装这个新的游戏客户端。如果你在补丁上线前已经拥有角色，则他们就会出现在原本所处的服务器中。

在选择服务器并查看现有的经典怀旧服角色时，每个角色也会显示选择内容更新的要求。（为此，你可以将《魔兽世界》旧世经典服务器(60级）视作一个内容更新!)。

举个例子，在角色选择列表中选择Mural时，你可以看到以下选项:

点击选择“游玩旧世经典服务器（60级）”按钮后，你需要在确认界面中输入角色名称，确认自己的选择。

点击“同意”之后，角色就会在《魔兽世界》旧世经典服务器（60级）中继续自己的征程。

什么是角色复制?

为了满足玩家想要在“燃烧的远征”和《魔兽世界》旧世经典服务器（60级）中使用同一个角色的需要，我们推出了新的可选服务“角色复制”。

只有你在另一个游戏中为角色做出选择之后，你才能使用这个服务。例如下图所示的Zurumakaghan，这个角色是在“燃烧的远征”中解锁的。

在安装并登录另一个游戏客户端之后，在这个例子中是《魔兽世界》经典怀旧服，你就能看到Zurumakaghan的名字变成了灰色。名字下方的文本会显示“可用复制角色”。如下图所示，Zurumakaghan名字旁边会显示复制图标。将鼠标悬浮在复制图标上，就会出现说明文字。

如果点击复制图标，就会跳出一个确认窗口，并显示更多信息。它会显示角色的“复制”日期，包括了该角色在该日期时的所有进度。

点击“继续”就会跳转到商店界面，使你能够购买角色复制服务。

完成付费之后，Zurumakaghan就可以进入游戏了。