盖茨将18亿美元股票转给梅琳达：仍是全球第四大富豪

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日消息:5月3日，微软公司联合创始人之一比尔·盖茨在个人推特上发布了和妻子梅琳达·盖茨的联名公开信，正式宣布将离婚，结束两人27年的婚姻生活。

在发布的联名公开信中两人写道，「经过深思熟虑，并在关系上投放大量努力后，我们决定为婚姻划上句号。」比尔·盖茨也在微博发文称，在过去 27 年里，我们养育了三个出色的孩子，并且建立了一个在世界各地开展工作的基金会，致力于帮助所有人过上健康而富有成效的生活。据美国媒体今天披露，就在这对夫妇宣布结束 27 年婚姻的同一天，比尔·盖茨的投资公司将价值超过 18 亿美元的股票转让给了梅琳达。

美国证券交易委员会（SEC）收到的文件显示， 5月3日比尔·盖茨的投资公司Cascade Investment向梅琳达转让了两家公司价值逾 18 亿美元的股份。这使梅琳达的身价至少达到了 18 亿美元，而比尔-盖茨的净资产虽然因此从 1304 亿美元降至 1286 亿美元，但仍然是全球第四大富豪。

另外，昨日有关比尔·盖茨疑似新欢为 85 后华裔女译员的消息引起网络热议。对此当事人在微博再转发文章并表示，「本来觉得空穴来风会不攻自破，没想到越传越疯。好好的五一假期，能读多少本书呢，何必把时间浪费在毫无依据的谣言上。感谢大家在过去 24 小时里通过私信留言给予我的关心，帮我辟谣的朋友们，希望别因为此事破坏了假期好心情。最后，感谢李东雷老师的文章。无瓜，勿cue。」