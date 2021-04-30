亚马逊第一季度AWS云服务收入135.03亿美元 同比大增32%

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日消息:今天亚马逊发布2021年一季度财报。财报显示，亚马逊第一季度净利润为81.07亿美元，同比增长220%;净销售额为1085.18亿美元，同比增长44%。其中一季度，亚马逊在线商店净销售额为529.01亿美元，同比增长44%;AWS云服务净销售额为135.03亿美元，同比增长32%。

亚马逊第一季度产品净销售额为574.91亿美元，高于上年同期的418.41亿美元;服务净销售额为510.27亿美元，高于上年同期的336.11亿美元。

按照服务和业务类型划分，亚马逊第一季度来自于在线商店的净销售额为529.01亿美元，与上年同期的366.52亿美元相比增长44%;来自于实体店的净销售额为39.20亿美元，与上年同期的46.40亿美元相比下降16%;来自于第三方卖家服务的净销售额为237.09亿美元，与上年同期的144.79亿美元相比增长64%;来自于订阅服务的净销售额为75.80亿美元，与上年同期的55.56亿美元相比增长36%;来自于 AWS 云服务的净销售额为135.03亿美元，与上年同期的102.19亿美元相比增长32%;来自于其他业务的净销售额为69.05亿美元，与上年同期的39.06亿美元相比增长77%。

亚马逊预计2021财年第二季度净销售额将达1100亿美元到1160亿美元，同比增长24% 到30%。

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