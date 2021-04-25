特斯拉回应厦门车祸：司机在倒车时加速踏板被深度踩下

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:今日，针对“厦门特斯拉事故”，特斯拉官方回应称，车辆在事故发生前未出现制动系统的故障，根据对车辆数据和现场监控视频的分析，司机在倒车时加速踏板被深度踩下。

此前，厦门莲坂西小区东南三门附近发生了一起交通事故。视频显示，一辆特斯拉正在倒车时突然加速，将一位母亲以及其3个孩子撞伤，其中一名男童骨折，其余3人擦伤。

以下是特斯拉回应全文:

2021年4月25日中午，在福建厦门发生一起交通事故，一台特斯拉 Model3车辆在穿过停车道闸时发生交通事故，并在随后的倒车过程中与一台行驶中的电动自行车发生碰撞。我方工作人员第一时间到达现场，在这里将现阶段掌握的初步情况同步给大家:

根据对车辆数据和现场监控视频的分析，车辆在11:49:55车速从8.4公里 / 小时升高至17.5公里 / 小时，并撞击小区道闸。

碰撞后制动踏板被踩下，在11:50:03车辆开始倒车，加速踏板在3秒后被深度踩下。

此时，车辆向后行驶最高速度达到14公里 / 小时。直至11:50:07车辆驻停。事故导致电动自行车驾驶员与车上乘客受伤，并已送往医院进行救治。同时我们在配合交管部门，对事件进行进一步的调查。

综上，车辆在事故发生前未出现制动系统的故障。交通安全，人人有责。车辆在狭窄、拥挤、机非混行道路上行驶时，请注意观察道路状况、安全驾驶，共建良好的交通出行环境。