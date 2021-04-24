2021年4月24日，今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“我国古代哪位大书法家为了换鹅专门抄写了一部经书?”这个算是有点冷门的知识了，很多人都不清楚这个书法家是谁，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

哪位大书法家为了换鹅抄写了一部经书 4月24日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：我国古代哪位大书法家为了换鹅专门抄写了一部经书?

A、王羲之

B、顾恺之

正确答案:王羲之

“书诚换白鹅”的典故，说的是大书法家王羲之的故事，育道士想请王羲之写一卷《黄庭经》（也有一种说法称是《道德经》），怕他不育，就投其所将养了一群白鹅，王羲之见了鹅果然非常喜欢，就写了轻书换取白鹅。



详细典故：

王羲之生性爱鹅，会稽有一位孤老太太养了只鹅，叫声很好听，他想买而未能得，于是就带着亲友去观看。谁知老太太听说他要来，竟把鹅烹煮了，准备招待他，他为此难过了一整天。当时，山阴有位道士，养了一群鹅，王羲之去观看时非常高兴，多次恳求道士要买他的鹅。

道士对他说:“你若替我抄一遍《道德经》，这群鹅就全部送给你啦”王羲之欣然命笔，写好后把鹅装在笼子里回去了，一路上乐不可支。还有一次，他到学生家去，看见人家的篚木矮桌洁净光滑，就在上面写起字来，一半楷书，一半草体。

后来那位学生的父亲无意中把这些字给刮去了，他的学生懊悔了好几天。他的书法注当时就很被世人看重，诸如此类的事情很多。

王羲之常自称;“我的书法和钟瑶相比，可以说不相上下;和张芝的草书相比，也如同大雁排行。”又曾经写信给人说:“东汉张芝临池学写字，池水都变成黑色，如果天下人象他那样沉迷于书法，也不一定比他差。”