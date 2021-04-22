跟谁学更名为高途集团 上市名称及代码将同步更新

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日消息:今天跟谁学在发布会上宣布，已沿用7年的集团名称将正式由「跟谁学」 更名为 「高途」，上市名称及代码也将同步更新。

2020年10月，跟谁学曾在APP首页发布《致跟谁学中小学学员的一封信》，宣布进行重大战略升级，将旗下所有K12业务全部整合至高途课堂，使跟谁学的业务在调整后分为专注K12业务的高途课堂、专注成人业务的跟谁学、专注3-8岁少儿教育的小早启蒙三大板块。2020财年Q4财报显示，调整后高途课堂的在线课程收入占到公司全部收入89.33%。

更名后的高途分为高途课堂和高途学院，分别服务 K12中小学和成人业务需求。发布会上，高途集团还带来了更多新内容。在内部教研方面，高途集团用科技赋能教育，发布高途奇点研究院，赋能教师、教研和内容服务生态。

据了解，2020一年内跟谁学遭遇灰熊、香橼、天蝎、浑水等知名做空机构的15次做空，深陷做空机构对其教师资格造假、刷单、造假、关联交易等质疑的泥潭。3月2日，跟谁学发布公告称，公司已基本结束内部独立调查，未发现对公司历史财务报表有重大不利影响的证据，并将继续配合SEC进行的调查。

跟谁学表示:「由于高途课堂的业绩已经占到年报的近90%，跟谁学已经不能代表现在的业务品牌，为实现更好的业务聚焦，节约营销费用，单一品牌可以更好地服务学员的全周期需求，有利于业务板块的品牌联动。」