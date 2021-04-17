2021年4月17日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“李商隐诗庄生晓梦迷蝴蝶望帝春心托杜鹃中的杜鹃指什么?”这个算是比较冷门的知识了，下面就来为大家详细的介绍一下这首诗到底代表什么。

李商隐诗望帝春心托杜鹃中的杜鹃指什么 4月17日周六蚂蚁庄园今日答案

今天问题：李商隐诗庄生晓梦迷蝴蝶望帝春心托杜鹃中的杜鹃指?

A、杜鹃鸟

B、杜鹃花

正确答案:杜鹃鸟

解析“庄生晓梦迷蝴媒，望帝春心托杜鹃”出自唐代李商隐的《锦瑟》，其中“望帝”，是传说中周朝末年蜀地的君主，名叫杜宇。后来禅位退隐，死后魂化为鸟，暮春啼鸣，至口中流血，名为杜鹃。

《锦瑟》是唐代诗人李商隐的代表作之一。诗题“锦瑟”，但并非咏物，不过是按古诗的惯例以篇首二字为题，实是借瑟以隐题的一首无题诗。此诗是李商隐最难索解的作品之一，诗家素有“一篇《锦瑟》解人难”的慨叹。作者在诗中追忆了自己的青春年华，伤感自己不幸的遭遇，寄托了悲慨、愤懑的心情，大量借用庄生梦蝶、杜鹃啼血、沧海珠泪、良玉生烟等典故，采用比兴手法，运用联想与想象，把听觉的感受，转化为视觉形象，以片段意象的组合，创造朦胧的境界，从而借助可视可感的诗歌形象来传达其真挚浓烈而又幽约深曲的深思。全诗词藻华美，含蓄深沉，情真意长，感人至深。