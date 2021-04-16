阿里试水微信生态 盒马集市已入驻微信小程序

通过搜索发现，盒马集市已入驻微信小程序，正以新人优惠、拉新奖励等方式快速拓展用户。
除了盒马集市，闲鱼也向微信提交了小程序申请。申请通过后，平台将支持用户在小程序内购买闲置物品、在用户间分享链接，提升购物分享体验。
此前有传闻称淘宝特价版小程序即将在微信上线，同时淘宝特价版app内将部分支持微信支付，这随即引起外界关注，成功上了热搜。
对此，阿里方面表示已经向腾讯相关部门发起申请流程，目前还未通过审核。
今年初，就有接近阿里的人士透露，把同城近场的消费做好，将成为2021阿里的重点。
通过搜索发现，盒马集市已入驻微信小程序，正以新人优惠、拉新奖励等方式快速拓展用户。
除了盒马集市，闲鱼也向微信提交了小程序申请。申请通过后，平台将支持用户在小程序内购买闲置物品、在用户间分享链接，提升购物分享体验。
此前有传闻称淘宝特价版小程序即将在微信上线，同时淘宝特价版app内将部分支持微信支付，这随即引起外界关注，成功上了热搜。
对此，阿里方面表示已经向腾讯相关部门发起申请流程，目前还未通过审核。
今年初，就有接近阿里的人士透露，把同城近场的消费做好，将成为2021阿里的重点。
今日有网友发现，盒马旗下的社区团购业务盒马集市已入驻微信小程序，这也是阿里系业务首次在微信平台内入驻。
不久前，淘宝特价版向微信提交小程序申请一事登上热搜，这意味着淘宝特价版将推出微信小程序之外，淘宝特价版还将接受微信支付。当时，淘宝方面回应称，的确提交了淘宝特价版小程序的申请，期待和腾讯的合作，但申请仍在审批中。
“其实，之前小程序也不能直接识别二维码。但我们找到了一个路径，即在小程序中添加一个微信公众号文章链接，再在文章中植入二维码。用户从小程序里打开链接，就可以长按识别二维码了。”一位品牌企业电商运营负责人透露，为了实现小程序和公司各类产品的关联，曾多次尝试并最终找到了这个可以向外输出流量的路径。
淘宝苦微信、拼多多久已!不久前传闻，淘宝特价版小程序即将在微信上线，同时淘宝特价版app内将部分支持微信支付。
近日，关于“淘宝特价版将推出微信小程序”一事收到不不少关注。对于该消息，阿里有关负责也正式作出回应表示，已经向腾讯申请，但目前还没有通过审核。
今日，针对“淘宝特价版将推出微信小程序”一事，淘宝官方回应称，不予置评。而淘宝特价版客服表示，目前该小程序没有具体上线时间，还在内部试用，未对会员开放，完善后就会上线，可以过几天再搜索试试。
微信小程序红利来了！ 近期，微信小程序新增小程序外链功能，支持通过邮件、短信中的链接跳转到小程序，还支持通过二维码、IOS桌面图标跳转到小程序。此举将微信流量生态延伸到微信以外渠道，进一步增强了小程序的营销和服务功能，给微信生态的运营者和开发者提供了巨大的想象空间。 微信小程序由于依托微信生态，无需下载安装，用完即走，已经成为企业提供方便快捷的客服服务的重要入口。预计，小程序外链的发布，将大幅度推动企
前段时间，曾有消息称阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序，同时还有望在特定场景下支持淘宝特价版App端的微信支付等支付通道。随后，阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海确认了此事，并表示，淘宝特价版确实是向微信提交了小程序申请，目前审批还未通过，淘宝特价版期待与腾讯的合作。根据最新报道显示，阿里巴巴近日又再次出手，近日已经向微信提交了闲鱼小程序申请，一旦通过，闲鱼将支持用户在微信小程序内购买
据彭博报道，知情人士透露，阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序。
据36Kr报道，阿里巴巴副总裁、C2M 事业部总经理七公表示，的确提交了淘宝特价版小程序的申请，期待和腾讯的合作，但申请仍在审批中。
微信在最近新出了一个小程序叫做微小号，这个微小号的主要是可以一机多号，不需要SIM卡就可以通话发短信，一些小伙伴还不了解这个微小号，下面就来为大家详细的介绍一下。
天眼查 App 显示，2021年3月29日，杭州拣值了软件有限公司成立，注册资本 5 亿，法定代表人为汪海，“拣值了”曾为淘宝特价版微信小程序的名称。
当我们想开发一个面向C端用户的互联网产品，是选择小程序还是app?这其实困扰了许多团队。
近日，腾讯正式推出了“微小号”小程序，可保护本机号的隐私，防止骚扰。据介绍，微小号无需实体SIM卡，1个手机号可同时办理2个小号，办理成功后即可使用，有效期为1个月，支持用完即抛。使用小号接/打电话、收/发短信时，不会外泄本机号。使用小号产生的通信费用由本机号代付，共享本机号的语音
自 2017 年微信小程序发布至今，历经四个年头，从刚开始的被唱衰到如今成为各行业的宠儿，小程序带来的变化不可谓不大。万商云集建议，企业想要抓住小程序的流量，首先要选择适合自己的小程序。中小企业要明确自己的企业规划，要了解自己的用户群体，选择合适自己的小程序。比方说如果你是零售业，想要做线上商城那就可以做电商小程序，开发功能里也可以添加许多适合做营销活动的功能，比如说限时秒杀、多人拼团等。对于沃尔玛来说
前端时间，视频号打通小程序迎来了内测，只有部分符合内测白名单规则的商家才能申请，如今视频号挂载小程序已经全面开放公测啦!
交通运输部新闻发言人孙文剑今天在新闻发布会上称，网约车安全问题受到社会广泛关注。近期，网约车合规查询小程序上线，乘客们可以通过小程序即刻查询车辆和驾驶员是否取得网约车运输证和网约车驾驶员证。
宜家今天宣布推出官方小程序商城，这是继宜家官方购物APP、官网之外，又一个品牌自有的全新线上触点。
随着5G、大数据、物联网、人工智能等新技术不断发展，智能化、数字化已然是实体商业发展的必然趋势，越来越多的实体商业开始拥抱互联网，转型新零售。3 月21 日，智慧图助力万达广场会员小程序“万粉荟”在全国数十座万达广场上线运行。 万达广场官方消息透露：“万达广场会员计划首阶段将以‘赋能商户经营、提升顾客体验’为核心突破口，联合万达广场6.8 万家商户共同打造会员权益联盟和共享会员营销平台，后续将逐步推广至全国?
一方面，阿里正在试图将MMC项目与社区团购的江湖区隔开来;另一方面，在不断“示好”微信生态。阿里巴巴社区团购项目以“盒马集市”为先锋，开始在全国狂奔。
在这个电脑早已经不是第一屏的年代，周末无论是宅在家，还是约朋友出游，手机各种娱乐活动的重要载体。强悍的性能、更大的屏幕、高质量的影音效果..
大家可能有所发现，不同于在网站上看视频，在电视追剧看视频时是没有弹幕的。这是因为电视作为重要的内容输出终端，播出的内容都必须经过相关部门..
近日，2021年德国iF设计大奖隆重揭晓，美的IoT倾力打造的智慧生活服务平台美的美居App6.0版本在来自全球52个国家和地区的近万份提案中脱颖而出，斩..
4月16日消息，曹光植的辩护律师周五发表声明，称特斯拉已同曹光植达成和解协议。经过长达两年的调查，关于特斯拉指控曹光植窃取了该公司自动驾驶仪..
本周，锤子科技CEO罗永浩爆料某投资机构耍流氓，自己被迫签下流氓协议，引发网友广泛关注。罗永浩表示，近期即将发生的一起锤子科技相关的法院强制..
4月15日，智米直流变频落地扇3黑金版发布，黑金配色完美融入夜色，低噪静音专为睡眠而生。今天，这款风扇正式开售，原价699元，首发直降100元。智..
有酷安网友 @聊城 爆料，微信已开始内测“微信键盘”，获得内测资格的用户可在“我—设置—插件”中心查看并开启。从网友的体验来看，微信键盘通过..
【TechWeb】4月18日消息，近期特斯拉发布了2021年第一季度《车辆安全数据报告》，马斯克在推特引用该报告数据评论称，使用自动驾驶仪（Autopilot）..
今年1月19日，2021微信公开课Pro版的微信之夜上，“微信之父”张小龙透露，微信即将有自己的输入法，目的是保护用户隐私。张小龙称，微信原来并不..
上周的民意调查显示，这六款诺基亚新机型并没有引起人们的兴奋——也许他们本不该如此，有时无聊是好事。X系列有机会将自己定位为"只工作"三年的手..
近段时间，因为频被车主指责“失控”导致发生事故，特斯拉的车辆安全性也受到了不少消费者的质疑。而且，特斯拉的Autopilot（自动辅助驾驶）功能，..
去年8月，一款名为“阿里云网盘”的独立APP横空出世，开发者为阿里旗下的阿里云团队。有着阿里的背书，而且主打不限速上传下载，阿里云网盘一经问..
【TechWeb】4月18日消息，今日罗永浩在微博再发长文，称自己写文章谴责某投资机构耍流氓后，突然冒出很多“专业人士”发表意见，并吐槽道：“突然..
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三星申请了“铠甲框架”商标，这可能是为可折叠的智能手机机型准备的。预计三星将在2021年夏天发布新款可折叠智能手机，根据形态的不同，有望同时..
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近期，Redmi官方已经正式宣布，将于本月发布首款游戏手机产品。目前Redmi游戏手机已获得入网认证，其中显示该机将配备小米11系列旗舰同款的MDY-12..