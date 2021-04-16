阿里试水微信生态 盒马集市已入驻微信小程序

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阿里试水微信生态 盒马集市已入驻微信小程序

2021-04-16 17:56 · 稿源：站长之家

通过搜索发现，盒马集市已入驻微信小程序，正以新人优惠、拉新奖励等方式快速拓展用户。

除了盒马集市，闲鱼也向微信提交了小程序申请。申请通过后，平台将支持用户在小程序内购买闲置物品、在用户间分享链接，提升购物分享体验。

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此前有传闻称淘宝特价版小程序即将在微信上线，同时淘宝特价版app内将部分支持微信支付，这随即引起外界关注，成功上了热搜。

对此，阿里方面表示已经向腾讯相关部门发起申请流程，目前还未通过审核。

今年初，就有接近阿里的人士透露，把同城近场的消费做好，将成为2021阿里的重点。

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