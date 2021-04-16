阿里试水微信生态 盒马集市已入驻微信小程序

自 2017 年微信小程序发布至今，历经四个年头，从刚开始的被唱衰到如今成为各行业的宠儿，小程序带来的变化不可谓不大。万商云集建议，企业想要抓住小程序的流量，首先要选择适合自己的小程序。中小企业要明确自己的企业规划，要了解自己的用户群体，选择合适自己的小程序。比方说如果你是零售业，想要做线上商城那就可以做电商小程序，开发功能里也可以添加许多适合做营销活动的功能，比如说限时秒杀、多人拼团等。对于沃尔玛来说