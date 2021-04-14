女子微信群调侃领导彩旗飘飘被开除 法院：公司违法 应支付赔偿金

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:据上海青浦法院报道，因不满领导长期安排加班，刘小姐和同事们在群里调侃领导私生活，刘小姐发布了诸如“网点全部倒闭吧”“彩旗飘飘”“麻蛋的神经病”之类的言语。不料，一名群成员将聊天内容转发给了其他同事。

被调侃的领导在公司大会上当众宣读了聊天记录，引发员工热议。不久后，阳光公司以刘小姐散布谣言、捏造事实、恶意攻击、投诉或举报他人，损害公司或他人声誉，情节恶劣为由开除了刘小姐。

刘小姐不服公司决定，申请了劳动仲裁。劳动仲裁裁决，刘小姐等人在微信群的聊天内容涉及公司、公司领导，对公司造成了恶劣影响，公司依据员工手册开除刘小姐合法。

刘小姐不服仲裁结果，向法院提起诉讼。要求阳光公司赔偿10万元。

刘小姐诉称，微信群中关于公司中员工与领导之间存在不正当男女关系的聊天话题不是她提起的，她本人仅是顺便搭了一下话。且该聊天仅仅是闲聊，群成员仅有十几人，传播范围有限。后因微信群聊天记录被泄露，被提及的领导开会公开了这件事情，并当场宣读聊天记录，是领导处理方式不当导致事态扩大化。即使自己语言上存在不当之处，也并未扰乱公司秩序，未严重违反公司规章制度。

阳光公司辩称，微信群成员有十几个人，属于公共场合，刘小姐在这样的场合发布对他人的诽谤言论，主观上存在恶意，对他人工作和生活造成了严重不良影响。刘小姐的行为违反了员工手册的有关规定，达到了情节恶劣的程度，公司据此解除劳动关系是合法解除。

对此，法院认为，刘小姐在微信群中参与涉及其他同事隐私话题的讨论确有不当，但微信群中仅有十几人，属于相对封闭的空间，本身并不具有大范围传播的可能。事态随后之所以扩大化，并非因刘小姐传播所致。

刘小姐也并非涉及他人隐私不当言论的主动制造者，仅在别人的发言后进行附和，其言论虽有不当，但纯属茶余饭后闲聊，不足以认定为严重违反公司规章制度的情形。

公司作为用人单位，在可以采取其他替代性处罚措施的情况下，径行解除劳动合同，有违限度原则，过于严苛，系违法解除，理应支付赔偿金。法院判决公司支付刘小姐10万余元。