腾讯内容开放平台推出免费正版图库 可免费使用视觉中国图片素材

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腾讯内容开放平台推出免费正版图库 可免费使用视觉中国图片素材

2021-04-14 20:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:今日，腾讯内容开放平台宣布对免费正版图片素材进行升级。升级后，通过腾讯内容开放平台编辑和发布的文章/组图内容，可免费使用平台向汉华易美（天津）图像技术有限公司(“视觉中国”)购买的海量正版图片素材。

当作者登录腾讯内容开放平台（om.qq.com）编辑和发布文章/组图内容时，可使用免费正版图片。相比之前，腾讯内容开放平台增加了热点现场高清配图的实时更新，生产热点内容将更加便利。同时，使用免费正版图片，可规避图片侵权，提升审核通过率，降低被下架和扣除信用分的风险。

腾讯、QQ

以下为具体使用方法:

一、在文章发布页面使用免费正版图片

1、在文章发布页面，点击“插入图片”按钮，进入图片选择界面

图片

2、切换到“正版图库”页面，在免费图片中通过关键词搜索图片并选择合适的图片

图片

二、在组图发布中使用免费正版图片

1、在组图中直接添加图片时，使用免费图片的方式与在“文章发布”中使用免费图片的方式相同

图片

2、也可通过“正版专题组图”直接创建，“正版专题组图”均可免费使用

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三、在素材管理中使用免费正版图片

1、进入“素材管理”，切换到“素材库”页面

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2、在“免费正版图片”选择图片添加到“我的素材”中，即可在发布文章或者组图的时候，从“我的图片素材”选择使用

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3、在“免费专题组图”中，选择创建组图。

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