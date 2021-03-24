人民日报评比特币：不具备货币“法定地位” 风险要当心

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:近日，比特币交易价格坐上“过山车”。截至发稿，报54725美元/枚，日内最高价为55835美元，最低为53286美元。

3月24日，人民日报发文评论称，应用前景不明，市场波动巨大，比特币冲高，风险要当心。比特币并不具备货币“法定地位”，投资者切勿盲目跟风。

今年1月底以来，比特币市场价格快速走高，从每个30423.10美元一路飙升至57492.90美元的高位，短短一个月时间涨幅接近90%。3月中旬，比特币的价格又冲高至6万美元以上，相比去年的低潮期价格涨了10多倍，随后再度回落。

对于比特币的性质，中国监管部门有过清晰论断。2013年，中国人民银行、工业和信息化部等五部委印发《关于防范比特币风险的通知》，明确指出:比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。不过，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通居民在自担风险的前提下拥有参与的自由。

监管部门还明确表示，从比特币属于特定虚拟商品这一属性看，可能存在较高的投机风险、较高的洗钱风险以及被违法犯罪分子或组织利用的风险。

多位业内人士表示，如果将比特币作为一种投资商品或理财产品，需要高度关注各国的相关法律法规和政策。