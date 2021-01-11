2020B站百大up主名单公布 何同学、冯提莫等up主上榜

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热点：2020B站百大up主名单公布 何同学、冯提莫等up主上榜

2021-01-11 14:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:今日，B站公布了“POWER UP100”2020年度百大up主名单，用户可在B站搜索“百大UP主颁奖”进行查看具体榜单。同时，1月24日晚6点，百大UP颁奖典礼也将在正式举行。

据悉，POWER UP100是经B站官方从创作力、影响力、口碑力等维度综合评定后在2020年名列前茅的100位UP主。

本次评奖数据统计区间从2019年12月1日开始，截至2020年11月30日。获奖UP主将得到荣誉标识、头像挂件及成就徽章，并受邀出席1月24日的现场颁奖。企业机构类UP主不在此次参评之列。

本次上榜的up主包括了：依靠5G测试视频一战封神的何同学、通过自制综艺爆火的变形兄弟、坐拥2019年B站粉丝数第一的老番茄、游戏up主敖厂长、体验派up主拜托了小翔哥、歌手up主冯提莫、美妆up主宝剑嫂、逍遥散人、数码评测up主科技美学、车辆测评up主极速拍档、娱乐up主敬汉卿、二次元的虚拟歌姬泠鸢yousa、法律科普类up主罗翔说刑法、豪宅科普up主小艾大叔、财经类UP主硬核的半佛仙人等。

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以下为具体奖项：

POWER UP100:在创作力、影响力、口碑力等综合维度数据出色的UP主

年度新人奖:本年度成为UP主且在其分区综合数据出色的UP主

年度杰出主播:2020年BILIBILI LIVE STAR年度盛典中获得年度冠亚季军的主播

年度联合创作:单个联合投稿稿件播放量、互动数据、作品观赏性、作品全网影响力等综合数据最高

年度原创栏目:原创栏目类投稿视频播放量、互动数据、作品观赏性等综合数据最高

年度最佳作品:单个稿件播放量、互动数据、作品观赏性、作品全网影响力等综合数据最高

年度创新UP主:涉足不同内容板块，创作风格多元且表现突出的UP主

年度正能量UP:主传播社会正能量的UP主

年度弹幕人气:本年度所有视频收获弹幕数最多的UP主

年度黑马UP主:涨粉率最高且非本年度新人UP主

年度最高人气:本年度视频累计点赞、投币、分享综合指数最高的UP主

年度海外UP主:本年度成为UP主且稿件播放量、互动数据、作品观赏性等综合数据最高的海外UP主

年度虚拟UP主:本年度投稿作品播放量、互动数据、直播人气等综合数据最高的虚拟UP主

年度原创音乐:本年度投稿原创稿件且播放量、互动数据、全网影响力等综合数据最高的音乐作品

以下为具体上榜up主：

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