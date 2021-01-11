2020B站百大up主名单公布 何同学、冯提莫等up主上榜

回顾2020年，在视频领域，B站的“出圈”吸引了所有内容创作者的注意。越来越多越来越多的人加入B站内容的大潮之中，甚至有人裸辞之后孤注一掷，以up主为全职职业。 由浑水发布的《2020哔哩哔哩流量生态白皮书》显示，B站创作者以熟悉内容传播规律的专业人士为主，42%的up主都曾有媒体、自媒体、新媒体等行业经历。 《我从字节跳动离职，来b站做一个小up》，播放量136万，点赞9.8万。