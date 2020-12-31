广汽蔚来道歉：已严肃处理相关责任人

就在刚刚，针对“将提供比特币购车方案”乌龙事件，广汽蔚来发布声明致歉称，本次在未充分考虑和未取得金融监管许可的情况下，就发布成为首家接受数字货币购买的汽车企业，深表歉意。已在内部进行严密自查自纠，严肃处理相关责任人。

今日早间，广汽蔚来发布海报称，广汽蔚来成为中国首家接受比特币支付购车款的汽车企业，随后又将海报中的比特币更改为数字货币，引发社会大众的关注，不过随后该微博被删除。

今日午间，蔚来紧急辟谣称，蔚来从来没有“比特币购车”方案。广汽蔚来是由广汽和蔚来共同投资的、独立运营的公司。广汽和蔚来两个母公司都不向这家公司派驻管理人员，也不参与经营管理。广汽蔚来是公司名，生产的产品品牌叫合创，不会生产广汽或者蔚来品牌的产品，双方没有其他关系。

据界面新闻消息，此前，广汽蔚来方面曾表示，后期会根据实际情况新增数字货币支付途径，具体细节请留意官方途径宣传。

以下为广汽蔚来致歉声明全文：

广汽蔚来一直以来关注央行试行数字货币相关政策，内部推动数字货币筹备工作。

本次在未充分考虑和未取得金融监管许可的情况下，就发布成为首家接受数字货币购买的汽车企业，由此引起社会大众的关注，我们深表歉意。

我们已在内部进行严密自查自纠，严肃处理相关责任人。恳请社会各界对我们的工作进行监督和指正。



