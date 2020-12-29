原神官方发布钟离调整说明 钟离终于加强

原神官方在12月29日的下午1点发布了最新关于钟离追加调整的说明，直接的加强了钟离，下面就一起来看看这次钟离的改动吧。

致旅行者:

十分抱歉，让大家久等了。

自钟离的调整方案公布以来，参与测试的旅行者们为开发组提供了较为详细的实战反馈，同时，各个社区的旅行者们也向我们提供了宝贵的建议，再次感谢大家的关心。

我们对旅行者的反馈进行了收集整理，观察到以下几个较为集中的问题:

•钟离自身的辅助功能性偏弱，在联机作战时体现得更加明显;

•作为岩元素共鸣队的可选角色之一，钟离提供的支持，不如其他岩元素角色显著，作为五星角色的战略价值偏低;

•个人队伍搭配时，钟离与非岩元素共鸣队的兼容性仍不理想。

综合以上信息，我们对钟离进一步作出了调整。此次调整，在提升钟离自身辅助功能性的同时，也改善了钟离在岩元素队、非岩元素队、联机作战中的个人定位。调整内容将在12月29日的测试服更新中实装至1.3测试服。

钟离天赋「地心」长按效果追加:

处于玉璋护盾庇护下的角色，会使附近一定范围内敌人的所有元素抗性与物理抗性降低20%，此效果不可叠加。

【追加调整效果演示-玉璋护盾减抗范围展示】

【追加调整效果演示-玉璋护盾减抗伤害对比】

【追加调整效果演示-玉璋护盾减抗伤害对比（联机）】

以下为天赋「地心」长按效果的的具体调整说明:

天赋「地心」长按效果

原效果:

令附近的岩元素爆发，造成以下效果:

•形成玉璋护盾，伤害吸收量受益于钟离的生命值上限，并对岩元素伤害有250%的吸收效果;

•造成岩元素范围伤害;

•身边如果有附带有岩元素的目标，则大量消耗至多两个目标的岩元素。这个效果不会造成伤害。

已有调整方案的效果:

令附近的岩元素爆发，造成以下效果:

•如果岩脊的数量没有达到上限，则创造岩脊;

•形成玉璋护盾，伤害吸收量受益于钟离的生命值上限，并对所有元素伤害与物理伤害有150%的吸收效果;

•造成岩元素范围伤害;

•身边如果有附带有岩元素的目标，则大量消耗至多两个目标的岩元素。这个效果不会造成伤害。

追加后调整方案的效果:

令附近的岩元素爆发，造成以下效果:

•如果岩脊的数量没有达到上限，则创造岩脊;

•形成玉璋护盾，伤害吸收量受益于钟离的生命值上限，并对所有元素伤害与物理伤害有150%的吸收效果;

•处于玉璋护盾庇护下的角色，会使附近一定范围内敌人的所有元素抗性与物理抗性降低20%，此效果不可叠加。

•造成岩元素范围伤害;

•身边如果有附带有岩元素的目标，则大量消耗至多两个目标的岩元素。这个效果不会造成伤害。

1.3测试期间，我们将持续观察已有调整内容在测试服的数据表现，认真聆听测试旅行者的反馈，在相关的所有改动正式上线前，我们将会和大家同步最终的调整方案。