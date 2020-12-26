不可能打工男周立齐回应出任电动车联合创始人：实现不打工的梦想

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不可能打工男周立齐回应出任电动车联合创始人：实现不打工的梦想

2020-12-26 08:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:昨日，作为飞驴科技联合创始人的不可能打工男子周立齐窃格瓦拉）出席了广西飞驴电动车科技有限公司媒体见面会。

飞驴科技表示，周立齐加入团队后持有飞驴科技15%的股份，并成为公司第二大股东，周立齐出任首席品牌官后将负责传播品牌价值，塑造品牌形象以及合伙人招募等方面工作。

QQ截图20201113093844.jpg

在随后的媒体问答环节，周立齐表示，加入飞驴科技的目标是真正的实现不打工的梦想，并为电动车行业提供优质的产品和服务。选择飞驴公司是因为与飞驴科技属于共同创业，希望与团队共同成长。

此外，被问及“打工是不可能打工的”名言时，周立齐表示，和以前不同，这次我是为自己打工，我希望得到实实在在的成长和历练，要说人生规划，我还是想事业上不再让父母操心，有时间多陪陪他们。我弟弟告诉我我是网红，我自己并不觉得，我觉得我就是个普通人，别人想去说，我也没什么办法去阻止，我只能认真改变自己，用自己的流量，去做一些好事，去帮助一些需要帮助的人。让社会慢慢接纳我。

据悉，周立齐1984年12月27日出生于广西南宁市。曾四次因犯盗窃罪被判处有期徒刑，因2015年被捕后接受采访时表示“打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工。”而走红，被网友戏称为“窃·格瓦拉”。2020年4月18日，周立齐出狱，当天，一群网红公司欲以200万的高价签约周某。

11月12日，一组照片在网络热传，图片显示，不可能打工男子周立齐（窃格瓦拉）出任广西飞驴电动车科技有限公司联合创始人。

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