罗永浩直播间辟谣卖山寨鞋：手续完备合规

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:今日，针对“直播带货卖山寨鞋”一事，罗永浩交个朋友直播间回应称，REVENGE X STORM LTD公司在日本同时在使用REVENGE X STORM（俗称“长标”） 和RVG X STM (俗称“短标”)两个商标。 RVG X STM 品牌在国内也开有多家线下专卖店，也可以买到跟我们直播间销售过的完全一样的产品。

交个朋友直播间表示，在我公司法务和商务部门复查完上述这些文书协议和相关资质后，我们认为手续都是完备合规的。因为合作链路较长，我们不能百分之百确定这中间的某个合作方是否对我们存在违法欺骗或恶意隐瞒事实的行为。其实，技术上，百分之百地不出假货或山寨货问题，也没有任何企业能够做到。欢迎媒体和广大消费者继续监督，如果发现确实有问题，确实损害了消费者的权益，我们一定会用最快的时间先行实施退一赔三的补偿行为，并且追究违法违规方的法律责任。

此前，一消费者投诉称，在罗永浩直播间买的RVG X STM潮鞋，经过得物App鉴定后为假货。据悉，该潮鞋在日本售价约1800多元，而在罗永浩直播间仅售219元。

以下为交个朋友回应全文:

12月16日晚，交个朋友直播间上架了日本RVG X STM品牌的两款低帮硫化鞋。有媒体质疑该商品授权链路不完整，在中国国内销售不具备法律效应，并推测我们所卖商品是所谓的“山寨品”、所谓“假洋鬼子”。我们立刻复查了该商品的所有协议和资质，并做了相关的调研，经核实我们跟合作方的授权链路是完整的，相关文件见下面的扫描件。

REVENGE X STORM LTD公司在日本同时在使用REVENGE X STORM（俗称“长标”） 和RVG X STM (俗称“短标”)两个商标。

RVG X STM 商标授权链路:

REVENGE X STORM LTD 公司将日本 RVG X STM 的品牌商标授权给品嘉品牌管理（杭州）有限公司。

其后，品嘉品牌管理（杭州）有限公司将该品牌授权给了杭州闪电实业有限公司。

杭州闪电实业有限公司继而授权给福建昊憬鞋服有限公司和相关伙伴公司上海橙想网络科技有限公司通过抖音渠道销售。

最终，交个朋友直播间，与获授权做日本 RVG X STM 品牌抖音小店代理运营的上海橙想网络科技有限公司签约。

另外，需要说明的是，RVG X STM 品牌商品之前也开有天猫旗舰店和京东旗舰店，销售过我们直播间所售的完全一样的产品。天猫、京东显示该品牌旗舰店经营方为杭州闪电实业有限公司。媒体报道后，RVG X STM 京东旗舰店短时间引发了舆情，触发了京东的舆情下架机制。天猫旗舰店目前也已下架，但具体情况不详。

RVG X STM 品牌在国内也开有多家线下专卖店（工商显示为福建昊憬鞋服有限公司经营），也可以买到跟我们直播间销售过的完全一样的产品。

在我公司法务和商务部门复查完上述这些文书协议和相关资质后，我们认为手续都是完备合规的。但因为合作链路较长，我们不能百分之百确定这中间的某个合作方是否对我们存在违法欺骗或恶意隐瞒事实的行为。其实，技术上，百分之百地不出假货或山寨货问题，也没有任何企业能够做到，包括所有国民级的大型销售平台。所以在这里，我们也欢迎媒体和广大消费者继续监督，如果发现确实有问题，确实损害了消费者的权益，我们一定会用最快的时间先行实施退一赔三的补偿行为，并且追究违法违规方的法律责任。

交个朋友直播间作为一个200多人的小型电商服务机构，从理论上和技术上，审核能力一定不会比国民级的大型电商平台更强、更有效率，即便我们执行了很多更严格的标准也是如此。考虑到中国目前为止还没有任何一个百分之百无假货的电商平台，虽然未来我们会更进一步加强选品审核，但我们也不敢承诺能做到百分之百无假货。我们的优势在于，一旦真的出现问题，我们一定会在第一时间爽快赔付，即便我们不是第一责任人，也会先行赔付再问责有问题的合作方。在面对发生实际问题的处理效率上，我们一定会在绝大多数情况下，比那些大平台做得更快更好。四月份开播以来的几次事故和补救措施以及相应的舆论口碑也充分证明了这一点。

为了进一步确认商品是否存在授权链路的过程问题，我们现在已经在联系咨询日本的 REVENGE X STORM 公司了，目前还没有得到答复，有消息会第一时间同步给公众。

感谢媒体和消费者的监督，但为了电商直播行业健康发展，也希望媒体在报道时也能够更加严谨。

交个朋友直播间 成都星野未来科技有限公司

2020.12.25