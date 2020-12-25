康宁可折叠玻璃处于开发的最终阶段，有望2021年批量生产

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康宁可折叠玻璃处于开发的最终阶段，有望2021年批量生产

2020-12-25 17:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:康宁以其手机玻璃产品被很多人熟知，也正式因为转型做手机玻璃拯救了该公司的命运。而在本周康宁公布了可能会影响到该公司另一个发展关键节点的信号，他们表示用于可折叠智能手机的保护玻璃已进入开发的最后阶段，有望成为三星可折叠智能手机的供应商。

三星折叠屏手机Galaxy Z flip

根据TheElec的报告，康宁推出自己的可折叠手机玻璃将加剧与德国肖特公司的竞争，因为肖特玻璃公司也是手机等玻璃的重要供应商。根据康宁发言人的说法，该公司目前正处于可折叠玻璃盖解决方案开发的最后阶段，并将于2021年开始批量生产和商业化。

早在2020年9月，康宁公司就表示正在测试样品，他们计划在未来12个月内正式推出防护玻璃。目前肖特玻璃已成为三星电子可折叠智能手机上超薄玻璃的唯一供应商。

三星折叠屏手机Galaxy Z fold2 (3)

但是康宁公司的可折叠玻璃会提升其竞争力，有望获得三星等各家手机制造商可折叠屏幕的订单。现在三星显示已和肖特签署了为期三年的玻璃独家供应协议，但是三星电子认为，独家合同将限制价格成本，因此未来势必会通过采购康宁的玻璃来丰富自己的供应链。

同时以康宁目前在智能手机玻璃供应的成熟度，一旦它的可折叠屏幕玻璃量产成功的话，LG显示、京东方、柔宇等屏幕供应商也极可能采购康宁的玻璃。

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