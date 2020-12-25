TriPollar代理商向李佳琦致歉：对产生的非议感到抱歉

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:据陆玖财经报道，近日，针对“李佳琦所售美容仪涉虚假宣传”一事，该美容仪品牌TriPollar国内代理商“南京美洲豹电子商务有限公司”回应称，李佳琦直播的内容与该风波毫无关系。但是后续很多报道都是将李佳琦与此事关联，并因为李佳琦的个人的社会影响力而迅速传播，直至推上微博热搜。后续的很多报道都直接利用这个风波给李佳琦扣上了“虚假宣传”的帽子，我们对李佳琦及其团队因为这个原因而受到了不应有的非议感到非常抱歉。

12月18日，有网友质疑李佳琦直播间带货的TriPollar StopVx品牌美容仪涉虚假宣传，该产品以“FDA技术认证”为宣传点但并没有没有任何技术认证。

随后，Pollogen初普官方回应称，旗下代理的TriPollar初普品牌在Google 上可以检索到美国 FDA 的许可结果，FDA许可的510（k）证书编号分别有K140255、K182774、K173503等等认证，这些证书均标明了TriPollar 品牌、相关产品的许可信息属实，故TriPollar的射频技术获得了美国FDA许可并非凭空捏造。

同时，李佳琦也发文表示，根据商家提供的资料，对TriPollar美容仪进行了各项资质审查，确保符合国家相关规定后才进行直播推广。