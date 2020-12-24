市场监管总局：两节期间加强电商平台价格监管

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市场监管总局：两节期间加强电商平台价格监管

2020-12-24 22:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，市场监管总局发布了《关于加强2021年元旦春节期间市场价格监管的通知》称，2021年元旦春节将至，节日消费需求集中释放，消费者大量跨区流动，市场价格异常波动风险有所增加，进入价格违法行为多发期。各级市场监管部门要加强两节市场价格监管，提前周密部署，加大检查力度，及时妥善化解价格矛盾纠纷。

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其中，市场监管总局要求，两节期间应加强电商平台价格监管，社区团购、外卖、网购平台等进行价格促销增多，要加强线上销售商品和服务的价格监管，督促经营者完善价格促销方案，依法查处虚构原价、误导性价格标示、不履行价格承诺等各类不正当价格行为。

同时，元旦春节适逢名优白酒销售旺季，各级市场监管部门要密切关注茅台等名优白酒相关企业价格行为，加大对重点企业、重点环节、重点商品的巡查力度。加强对线上线下商品零售企业以及电子商务平台的价格法规政策指导，督促经营者加强价格自律。严防不法经营者发布误导性价格信息、违法囤积、捏造散布虚假信息，严肃查处各种形式的价格串通、哄抬价格、价格欺诈、不按规定明码标价等损害消费者权益、扰乱市场秩序的价格违法行为。

此外，两节期间群众旅游、出行流动需求大幅提升，要切实做好旅游业价格监管，梳理各省降价景区名单和降价政策，重点查处国有景区不执行政府定价、擅自增设收费项目、变相提高门票价格、价格欺诈、不按规定明码标价、不执行优惠措施等违法违规行为。着力规范餐饮、住宿、购物、观光、娱乐、停车等环节的价格秩序，指导经营者做好明码标价、收费公示工作，严肃查处各类价格违法行为。

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