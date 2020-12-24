市场监管总局：两节期间加强电商平台价格监管

要说今年最火的投资赛道，社区团购绝对占据“C位”。对于传统经销商来说，社区团购就是门口的野蛮人，它们不讲武德，疯狂砸钱补贴，这让门店很不好做。对此，周鸿祎在一则视频中发表了自己对社区团购的看法。他调侃称由于多方混战，最近北京人民的生活水平都提高了很多。基本上VC投的那几百亿美金都补贴给北上广人民了。这样的局势还会延续很长一段时间，社区团购一个月补贴2亿，直到把对手干掉才会停止补贴。