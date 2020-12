SNK JAPAN于官方推特上突然宣布,将于2021年推出“新游戏主机”,并附上一张写着“ WHO IS THE BEST PLAYER?(直译:谁是最棒的玩家?)”的图片, 背景以地球为图样,字母W之上则有类似Wi-Fi的图示,右上角还放了NEOGEO的LOGO。