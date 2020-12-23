辛选回应燕窝事件：接受行政处罚决定，积极履行责任并整改

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:今日，广州市市场监督管理局公布了辛巴假燕窝时间的调查情况，根据规通辛巴旗下的广州和翊电子商务有限公司被罚款90万。今日晚间，辛选官方回应表示，接受对“燕窝事件”的行政处罚决定，并会以积极的态度去履行责任并做相关整改。

辛选官方微博发布声明称， 辛选接受广州市市场监督管理局对“燕窝事件”的行政处罚决定，并会以积极的态度去履行责任并做相关整改。

辛选表示，近期已对内部管理工作进行了深刻反省和自查，在品控和管理上，正在推进如下升级管控举措:第一、成立质量专家委员会;第二、完善审核流程，提高供应商和产品导入门槛;第三、针对供应商提供的产品信息与卖点信息，升级审核机制，以确保产品能够被真实准确地展现给消费者。

据悉，12月21日，因“涉嫌违法”以及“涉嫌不正当竞争行为”广东广州南沙综合行政执法局已成立专案组调查辛有志推销糖水燕窝等涉嫌违法的行为。

根据官方通报辛巴燕窝事件调查具体结果为，广州市市场监督管理局表示，淘宝店“辛有志专属店”的经营公司广州和翊电子商务有限公司，在直播带货过程中，主播强调商品的燕窝含量足、功效好，未提及商品的真实属性为风味饮料，存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款90万元的行政处罚。

另外，天猫“茗挚旗舰店”运营公司融昱公司为和翊公司直播活动提供的“卖点卡”，以及在天猫“茗挚旗舰店”网店发布的内容，均存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。经涉案商品产地的市场监管部门抽检，融昱公司销售的“茗挚碗装风味即食燕窝”商品标签存在瑕疵。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款200万元的行政处罚。

值得一提的是，此前还有报道称“快手或将永久封禁辛巴”，不过快手方面回应称，消息不实。根据快手电商发布了辛巴燕窝事件的官方处罚结果，辛巴个人账号被封停 60 天，此外，包括涉事主播“时大漂亮”在内的辛巴系主播均受到不同程度的封停处罚。

辛选官方具体回应如下: