小米Mix Alpha2出现在专利申请中，配备弹出式摄像头

站长之家（ChinaZ.com）12月23日 消息:小米曾在2019年发布了一款环绕屏概念手机Mix Alpha，一经推出后就因惊艳的外观吸引了不少人的眼球。现在外媒爆料称，小米Mix Alpha2出现在专利申请中，疑似将使用弹出式摄像头。

小米Mix Alpha此前并未大规模生产，不少人认为环绕式显示器的设计方案行不通，但是外媒LetsGoDigital发现小米Mix Alpha2的新设计方案，有可能改变这一想法。

实际上小米在今年6月向美国专利和商标局申请了专利，其中详细阐述了一种与Mix Alpha类似的智能手机。该设计专利似乎在暗示Mix Alpha2将会使用弹出式摄像头，这个摄像头模组为三颗镜头，双LED闪光灯。

图片来源：LetsGoDigital

同时专利还显示，该机型提供了3.5毫米耳机插孔、USB type-C接口。在手机的造型上，Mix Alpha2基本和前一代机型一样，采用了环绕式显示器设计。不过能否折叠起来还不清楚。

小米将在12月底召开小米11的发布会，因此Mix Alpha2发布时间大概率还是在2021年的某个时候，如果新一代的机型会量产的话，那么这款手机也会像华为、三星的折叠屏手机一样，十分抢手。