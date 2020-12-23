原神1.2版本更新问题FAQ 新版本1.2更新内容说明

原神在12月23日这天开启了更新维护，此次的更新是1.2的新版本，原神官方对这个版本的更新进行了说明，下面就来为大家分享一下。

亲爱的旅行者，你们好。

在本次1.2版本更新中，除了新内容的更新，我们也对旅行者反馈的许多问题进行了优化和修复。

在这里开发组想针对部分问题的修复效果或调整初衷进行说明。

1.修复了角色「逃跑的太阳·可莉（火）」在触发固有天赋「砰砰礼物」的同时进行重击，爆裂火花会异常消失，其效果未正常生效的问题。

修复后，爆裂火花的伤害提升效果会正常地作用到后续的重击上。

因为角色施放重击的过程是会先消耗体力，后造成伤害，所以旅行者可能需要注意:如果爆裂火花出现的时间介于体力消耗和造成伤害的时间之间，那么其伤害提升效果会正常生效，但已经消耗的体力是不会返还的。

2.修复了「阴燃之火」的火元素持续伤害会对角色造成打断效果的问题。

这一打断效果给大家带来了不好的体验，也不符合开发组的设计预期。我们在1.2版本中进行了修复，目前已经将该打断效果移除。

3.修复了角色「无冕的龙王·北斗（雷）」因命之座第1层效果「鱼龙沉四方」生成护盾，护盾存在时，角色抗打断能力效果异常的问题。

护盾在设计上是能产生抗打断效果的，在我们发现北斗的命之座第1层生成的护盾并没有这个效果后，就在1.2版本中修复了这个问题。同时，角色在拾取怪物幼岩龙蜥掉落的晶片生成的护盾时，也会有抗打断效果。

4.修复了角色「蔷薇魔女·丽莎（雷）」低空坠地冲击伤害异常的问题。

1.1版本中，我们发现丽莎在靠近地面的位置进行低空坠地冲击时，有概率出现无法造成伤害的情况。目前这个问题已经修复了。

5.修复了角色「飞行冠军·安柏（火）」在固有天赋「压制射击」效果持续时间内再次触发该天赋，效果的持续时间未刷新的问题。

这个问题目前已经在1.2版本中修复，旅行者后续如果在效果持续时间内再次触发「压制射击」天赋，效果的持续时间会刷新。

6.修复了角色「星天水镜·莫娜（水）」在深境螺旋中施放天赋「虚实流动」时，会异常触发由冲刺触发的渊月祝福效果的问题。

莫娜的天赋「虚实流动」的效果并不同于冲刺，在天赋描述中也称其为“代替冲刺”，两者在功能上也是有所区别的。

所以一些冲刺消耗体力降低的效果对该天赋无法起到作用（例如，凯亚与雷泽的固有天赋）;包括一些能被冲刺触发的效果，其实也无法被它触发。

同时我们也注意到，在之前的「佳肴尚温」活动中，一些冲刺移动相关的规则描述并没有对这两者进行区分。但在实际活动中，其实对二者皆有限制（例如:依靠虚实流动送餐，会颠簸到餐品，订餐人收到这样的餐品也不会满意吧）。

在今后的活动规则中，我们会使用更严谨的描述，以免给大家带来困扰。

7.修复了岩元素创造物有概率改变NPC位置的问题。

关于这个问题，其实我们有看到部分旅行者创作了很多有趣的内容（例如拐走了凯瑟琳小姐，押回了古德温骑士等等）。但是如果该问题一直存在，可能会导致一些任务和活动出现异常，被卡住从而无法顺利游玩。所以为了保障旅行者的游戏体验，开发组考虑再三，还是决定在1.2版本修复了这个问题。

今后开发组也会一如既往地关注旅行者们的游戏体验与社区反馈。感谢各位旅行者们的不吝支持，我们会尽最大能力保障大家的游戏体验。