打假人王海再次发话：罗老师还是主动承认售假 月销50万单该赔2个多亿

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打假人王海再次发话：罗老师还是主动承认售假 月销50万单该赔2个多亿

2020-12-22 20:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:近日，职业打假人王海炮轰抖音带货一哥罗永浩，从漱口水、兰蔻口红到流星项链，接连发博质疑产品造假，死咬罗永浩不放。

罗永浩，锤子

随后，“交个朋友”直播间回应王海质疑“罗永浩带货漱口水涉嫌虚假宣传”后，称“罗永浩涉嫌虚假宣传视频”是其他博主二次剪辑拼凑，并未经过“交个朋友”或“罗永浩”本人授权同意。

今日晚间，王海在微博上再度回应表示，罗永浩推荐代言的邓特艾克“Dentyl Active￼￼”星空漱口水外包装标示的生产厂家（代工厂）DDD有限公司明确回复称——2020年3月以后没有生产过!假洋鬼子坐实。

王海称，罗老师，我买的是2020年5月生产的，您是不是得准备钱了?因为我们不严谨，所以最好罗老师还是主动承认吧，退一赔三起步价500元，按月销50万单也就2个多亿。

对此，罗永浩方还未做出回应。

以下为王海微博全文:

报告:实锤来了，@罗永浩 推荐代言的邓特艾克“Dentyl Active￼￼”星空漱口水外包装标示的生产厂家（代工厂）DDD有限公司明确回复我们——2020年3月以后没有生产过!假洋鬼子做实。罗老师，我买的是2020年5月生产的，您是不是得准备钱了?#王海##罗永浩# 因为我们不严谨，所以最好罗老师还是主动承认吧，退一赔三起步价500元，按月销50万单也就2个多亿。

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