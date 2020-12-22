华为Mate40 Pro系列DXOMARK成绩出炉：包揽榜单前二

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日消息:今天华为终端官方微博宣布，Mate40 系列登顶DXOMARK，其中华为Mate40 Pro+、华为Mate40 Pro分别荣获DXOMARK智能手机总分第一名、第二名，再次定义手机摄影新高度。据DXOMARK榜单显示，相机综合得分排行榜中，华为Mate40 Pro+和华为Mate40 Pro得分分别为 139 分和 136 分，其中前者目前位居排行榜榜首。

在DXOMARK看来，华为Mate40 Pro+照片 144 分，变焦性能 98 分，视频拍摄 115 分，在明亮光线和室内中能够保持良好的白平衡，拥有极好的细节、快速的自动变焦以及非常低的噪点，是一款顶级拍照旗舰。

配置方面，华为Mate40 Pro+后置 5000 万像素超感知摄像头、 2000 万像素电影摄像头、 1200 万像素长焦摄像头、 800 万像素超级变焦摄像头和3D深感摄像头，可实现 10 倍光学变焦。华为Mate40 Pro则是拥有与Pro+版本相同规格的 5000 万像素主摄，另外还有 2000 万像素电影摄像头和 1200 万像素潜望长焦摄像头。

DxOMark评价认为，华为Mate40 Pro+从各种角度来说都是一台高端设备，登上DxOMark影像的冠军宝座实至名归。它在很多方面都和Mate40 Pro一样优异，但远摄、超广角摄像头大幅提升，会更吸引喜欢极宽到极长不同焦距的摄影爱好者。主摄增加光学防抖，也有助于改善细节/噪点平衡，以及近距离的远景效果。设备视频质量也很好。