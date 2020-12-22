交通运输部：2019年网约车日均使用量超2000万人次

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:在今日的国务院新闻办公室新闻发布会上，交通运输部公布数据称，2019年，全社会完成客运量176亿人次，完成货运量462亿吨，平均每天有4822万人次和1.27亿吨货物处于交通运输中。
此外，2019年，网约车覆盖全国400多个城市，平台日均使用量超过2000万人次。共享单车日均使用量大约是4500万人次。快递业务量完成635亿件，近10年年均增长39.1%，业务量跃居世界第一，相当于每天有约1.74亿件快递。
站长之家了解到，今年，中国智能交通协会、交通运输部也陆续公布了共享单车以及网约车数据。
9月18日，中国智能交通协会公布数据称，全国公交卡用户已接近5亿，车辆和手机导航用户超7亿，共享单车注册用户超过4亿。
10月12日，交通运输部公布数据称，截至目前，网约车日均订单量达2100余万单。目前全国共有巡游出租汽车139万辆，日客运量近1亿人次。
此外，12月17日，交通运输部再次公布数据称，截至2020年11月30日，全国共有210家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证271.9万本、车辆运输证111.1万本。2020年11月，网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.6亿单。其中，当月订单总量超过100万单的网约车平台共有8家，分别是享道出行、T3出行、曹操出行、首汽约车、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、花小猪出行。