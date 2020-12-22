交通运输部：2019年网约车日均使用量超2000万人次

共享童车作为共享经济家族中的一员，紧跟共享童车的出行，自2017年共享单车出现以来，共享充电宝，共享雨伞，共享轮椅，共享睡眠仓，共享存储柜存出不穷，真正发展到今天的，还存在并发展比较好的共享项目已经没有多少了，而这些还存在的共享项目，无疑都是改变人们的生活方式，真正为人民带来便利。“熊猫遛娃”共享童车，采用AIOT技术，采取有桩分时租赁的模式，用户只需要通过手机扫描车桩设备上的二维码就可以进入“熊猫遛娃”