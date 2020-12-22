消息称苹果计划2024年生产汽车，激光雷达制造商股价飙升

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:在路透社报道称苹果公司计划最早在2024年开始为消费者生产苹果品牌汽车之后，两家制造激光雷达传感器的公司股价飙升。

其中，Velodyne股价周一上涨近23%，Luminar上涨超过27%。

据悉，LIDAR激光雷达是一种遥感技术，是自动驾驶汽车的核心组件。传感器通过使用类似于雷达的原理来测量物体的距离或速度——它们从物体上反射激光，当光线返回时，传感器就可以计算出物体有多远以及是否在移动。

Alphabet旗下的Waymo和通用汽车（GM）的Cruise等自动驾驶汽车公司在其自动驾驶系统中大量使用了激光雷达。据报道，苹果公司已经决定使用外部合作伙伴来制造其自动驾驶系统的部件，其中就包括了激光雷达传感器。

不过，该报告中并没有提到苹果公司任何潜在合作的激光雷达供应商，同时也指出苹果公司可能决定使用自己设计的激光雷达传感器。比如新款iphone和ipad在摄像头模块中配备了苹果设计的激光雷达传感器，不过该传感器可能需要经过改装才能在车辆上使用。

目前，苹果拒绝对该报道置评。

据了解，苹果公司已经在加州测试了自动驾驶汽车，由一名安全驾驶员驾驶。据称，这些车辆的早期版本在顶部安装了可见的激光雷达传感器，但在加州街道上发现的新版本已经将传感器隐藏在一个外壳内部。苹果还运营着一支车队，为苹果地图捕捉街道图像，这些车辆也配备了激光雷达传感器。

最近，迎来了电动汽车和自动驾驶汽车热潮，截至周一收盘，特斯拉的股价今年以来上涨了655%。

而激光雷达公司也将受益于投资者的积极情绪。

据悉，9月份，Velodyne通过SPAC上市（注:SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体，并优化各个金融产品的特征，完成企业上市融资之目的。）当时，该公司表示，2019年营收为1.014亿美元，净亏损6720万美元。去年11月，该公司表示，最近一个季度售出了2235部传感器，平均售价为5，600美元。

另外一家激光雷达制造商Luminar本月早些时候同样通过SPAC上市，自那以来已经上涨了172%。它是一家专注于技术开发的小公司，2019年营收1260万美元，亏损了9470万美元。