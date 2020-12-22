Steam12月22日开启2020steam大奖投票通道

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Steam12月22日开启2020steam大奖投票通道

2020-12-22 08:41 · 稿源：站长之家

Valve参加Steam平台2020Steam大奖即将在12月22日起开放玩家投票，预定于明年1月公开得奖名单。

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2020年Steam大奖公开宣布入围名单，实行明日起至1月3日开放玩家进行投票:

甜蜜的负担（注:已经推出一段时间的游戏）

《绝对武力:全球攻势（CS:GO）》

《Among Us》

《泰拉瑞亚（Terraria）》

《巫师3:狂猎》

《No Man's Sky》

独乐乐不如众乐乐

《糖豆人:终极淘汰赛》

《盗贼之海》

《边缘禁地3》

《银河洞穴大冒险》

《雨中冒险2》

玩法创新无上限

《死亡搁浅》

《控制 CONTROL》

《超阈限空间》

《Noita 诺伊塔》

《Teardown》

杰出剧情游戏

《碧血狂杀2》

《底特律:变人》

《四海兄弟:决定版》

《战栗深隧:流亡》

《地平线:期待黎明 完全版》

难到抓狂的极品

《APEX 英雄》

《十字军王者3》

《幽影行者》

《国际足盟大赛21》

《GTFO》

杰出视觉风格

《圣灵之光2》

《战地风云5》

《There Is No Game:Jam Edition2015》

《漫威复仇者联盟》

《Black Mesa》

最佳原声带奖

《毁灭战士:永恒》

《最后一战:士官长合辑》

《Helltaker》

《极速快感:热焰》

《女神异闻录4黄金版》

轻松惬意奖

《模拟市民4》

《微软模拟飞行》

《Satisfactory》

《无名鹅爱捣蛋》

《异星工厂 Factorio》

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