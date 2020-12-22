Steam12月22日开启2020steam大奖投票通道

Valve参加Steam平台2020Steam大奖即将在12月22日起开放玩家投票，预定于明年1月公开得奖名单。
2020年Steam大奖公开宣布入围名单，实行明日起至1月3日开放玩家进行投票:
甜蜜的负担（注:已经推出一段时间的游戏）
《绝对武力:全球攻势（CS:GO）》
《Among Us》
《泰拉瑞亚（Terraria）》
《巫师3:狂猎》
《No Man's Sky》
独乐乐不如众乐乐
《糖豆人:终极淘汰赛》
《盗贼之海》
《边缘禁地3》
《银河洞穴大冒险》
《雨中冒险2》
玩法创新无上限
《死亡搁浅》
《控制 CONTROL》
《超阈限空间》
《Noita 诺伊塔》
《Teardown》
杰出剧情游戏
《碧血狂杀2》
《底特律:变人》
《四海兄弟:决定版》
《战栗深隧:流亡》
《地平线:期待黎明 完全版》
难到抓狂的极品
《APEX 英雄》
《十字军王者3》
《幽影行者》
《国际足盟大赛21》
《GTFO》
杰出视觉风格
《圣灵之光2》
《战地风云5》
《There Is No Game:Jam Edition2015》
《漫威复仇者联盟》
《Black Mesa》
最佳原声带奖
《毁灭战士:永恒》
《最后一战:士官长合辑》
《Helltaker》
《极速快感:热焰》
《女神异闻录4黄金版》
轻松惬意奖
《模拟市民4》
《微软模拟飞行》
《Satisfactory》
《无名鹅爱捣蛋》
《异星工厂 Factorio》