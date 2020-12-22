Steam12月22日开启2020steam大奖投票通道

云豹娱乐今（21）日宣布，由Nihon Falcom开发，已率先于今年8月在PS4推出的故事角色扮演游戏《英雄传说创之轨迹》，到2021年夏天在日本与亚洲同步推出Nintendo Switch版与Steam版。《英雄传说创之轨迹》是《轨迹》系列迈向向结结的转捩点。玩家可以通过由“交替的故事”系统任意切换三条主线，从不同视角体验同一时间轴上的故事发展。包含新角色内部，共收录超过50名可游玩角色，并收录了深度描写各角色背景的庞大“额外篇章”剧本