SpaceX星链项目获澳大利亚5G毫米波频谱许可

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SpaceX星链项目获澳大利亚5G毫米波频谱许可

2020-12-21 14:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）近日宣布，已向寻求5G毫米波((mmWave))频谱的通信提供商提供第一轮新的设备许可，其中SpaceX 的星链(Starlink)在列。

具体来说，获得澳大利亚5G毫米波26GHz和28GHz频段许可的公司包括:SpaceX 星链、诺基亚、Telstra（澳洲电信）、Optus、Vocus、NBN、Opticomm、MarchNet、Dreamtilt、Field Solutions Group、WorldVu (One Web)、Inmarsat、Viasat、O3B/SES和 New Skies Satellites/SES。

5G (1)

ACMA方面解释称，获得新的频段许可牌照，申请人能够确定他们将寻求使用的频段范围和频谱数量。在第一轮申请中未分配到26GHz（24.7–25.1GHz）和28GHz (27.5-29.5GHz)频段的频谱将于2021年1月可供分配。

12月中旬，ACMA开放了在4月份26GHz频段拍卖的申请，将在澳大利亚27个地区出售2.4GHz频段（25.1-27.5GHz）。

今年8月，澳大利亚政府将单个竞标者可以接收的频谱量限制在1GHz以内。

本月早些时候，美国FCC宣布为美国农村地区提供宽带互联网的公司提供92亿美元奖励，为520多万户家庭和企业部署高速宽带。

其中，SpaceX星链项目拿到拿到了8.86亿美元补贴，用于为35个州64万户农村家庭和企业提供星链宽带服务。由于获得的资金将在10年内分配，因此SpaceX每年获得的资金将略高于8850万美元。

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值得一提的是，SpaceX星链项目是一项全球卫星互联网服务计划，在未来将向太空发射总计4.2万颗小卫星。卫星通信优势之一是覆盖范围大且不依赖光纤设备，但通信距离远、延时大，无法提供稳定优质的服务。

可见，卫星通信与5G传输速度快、延时小存在着互补。至于本次SpaceX星链项目获澳大利亚5G毫米波频谱许可，或许是澳大利亚方面为了补充其5G建设不足作出的选择。

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