贾跃亭FF在国内成立新公司 这次真要回国了？

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贾跃亭FF在国内成立新公司 这次真要回国了？

2020-12-21 09:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:在经历了破产重组之后，法拉第未来FF）终于有了新突破。此前，有消息爆出称，FF91多台预量产车已下线，这些车将搭载业内最大的抬头显示器(HUD)以及一台最大功率为1050马力的驱动电机。

而据天眼查信息显示，近日，贾跃亭的FF又在国内成立了新公司“法法汽车”，贾老板喊了多年的回国计划似乎正在提上日程。

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据了解，法法汽车（珠海）有限公司成立于2020年12月14日，是中国香港企业FF Hong Kong Holding Limited旗下全资子公司，注册资金为2.5亿美元，法定代表人为贾晨涛。

该公司经营范围包括:新能源汽车整车销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件研发;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能车载设备制造等。

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成立法法汽车是FF在今年宣布完成4000万美元过桥融资后的又一个重要进展。去年年底，FF的CEO毕福康就透露，正与国内车企进行合作洽谈。

尽管遇到资金困难，但FF一直在通过产品测试和I.A.I系统的升级来提升产品质量。此次FF在珠海成立新公司，似乎预示着FF91正在量产加速。

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