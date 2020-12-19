商汤科技47岁员工健身房外猝死 官方回应正积极配合警方调查取证

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:日前网络视频传出，一商汤科技员工身着短袖及裤装在座椅上疑猝死。今天@商汤科技SenseTime 官微在网曝视频下方回应称，这名员工被发现晕倒在健身房外沙发椅上后，商汤人员立刻安排急救措施，但不幸急救人员到场查看后这位员工已经离世，商汤公司第一时间向其家人和亲属通报情况，同时积极配合警方调查。商汤一直非常重视员工健康，已全力协助亲属妥善安排后事并抚恤。愿逝者安息!

另外一份疑似商汤科技致全体员工关于某某某死亡事件的情况沟通在网上曝光。该“情况沟通”显示：“昨晚（12 月9 日），有同事发现我们上海同事某某某晕倒在公司健身房南门外的沙发椅上，立刻拨打120 急救。某某某同事于18:30 左右由正门进入健身房，中途离开健身房约半个小时，20:30 由南门走出健身房，后被发现于门外沙发椅上。不幸的是，120 人员到场查看后宣布某某某已离世，享年47 岁。”“情况沟通”还显示，某某某于2020 年2 月18 日加入商汤科技上海公司，担任业务系统开发经理。

资料显示，商汤科技是由香港中文大学工程学院团队所创立，以汤晓鸥教授为领军人物的人工智能初创企业。公司于 2014 年底，在北京成立，全称是北京市商汤科技开发有限公司。其于图像处理、人脸辨识、自动驾驶、增强现实、深度神经网络等方面位处世界前沿位置，在算法、数据和运算加速方面具备深厚的技术积累。