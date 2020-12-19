苹果将暂时关闭洛杉矶地区门店：因当地新冠疫情病例激增

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:据MacRumors报道，由于当地新型冠状病毒病例激增，且该地区的ICU出现应对能力不足，苹果公司周五表示，将临时关闭洛杉矶地区的部分零售店。

据苹果网站显示，从周五和周六开始，至少12家加州零售店将会被关闭，包括位于葛洛夫、奥克斯以及比弗利中心的零售店，此时距离假日季迎来高峰期只有一周时间。

苹果官方表示，「我们将很快采取临时关闭措施，但目前开放现有在线订单的取货和此前安排好的店内天才吧支持预约。」苹果还表示，一些商店将开放12月22日以前预订好的与专家的一对一购物咨询。

此前苹果在今年6月就采取了类似措施，关闭了大约32家零售店。当时，美国的新冠病例在5月份放宽封锁后再次增加。

以下是苹果被关闭门店的完整名单:

位于加州卡诺加公园的Apple Topanga

位于加州塞里托斯的 Apple Los Cerritos

位于加州格伦代尔的 Apple Glendale Galleria

位于加州格伦代尔的 Apple The Americana at Brand

位于洛杉矶的 Apple Beverly Center

位于洛杉矶的Century City

位于洛杉矶的The Grove

加利福尼亚州Manhattan Beach的Manhattan Village

位于加州北岭的 Apple Northridge。

位于加州帕萨迪纳的 Apple Pasadena

位于加利福尼亚州圣莫尼卡的 Apple Third Street Promenade

位于加利福尼亚州谢尔曼奥克斯的 Apple Sherman Oaks

加利福尼亚州瓦伦西亚市的 Apple Valencia Town Center