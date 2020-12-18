Twitter计划于2021年推出新的验证政策

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:据TNW报道，Twitter将于明年1月20日启动新的验证政策，届时不活跃的账户和不符合新要求的账号将被移除验证徽章，以此判别自动账户和普通用户。

这家社交网络公司表示，平台上有很多有用的机器人和服务。但它希望明确指出，这些配置文件不是由新的“自动帐户”标签人工操作的。

除此之外，Twitter将引入一个“纪念化”的标签，该标签将贴在去世者的个人资料上。它还将建立一个单独的流程来申请纪念。

多年来，Facebook一直采用该选项，其传统的联系人功能允许死者身边的人处理个人资料。

2017年，在涉及至上主义者账户的争议之后，Twitter暂停了其账户验证程序。现在，该公司终于在明年通过新规则将其重新使用。从1月20日开始，您将可以通过自己的设置申请验证。Twitter删除了拥有标题图片和个人简历以符合该流程条件的条件。

Twitter在六月表示，它正在制定验证规则，这一次它将对可能获得蓝勾号的人员类别保持透明。首先，公司将验证六类帐户:

媒体机构

记者

娱乐人物

组织

体育相关账户

政府官员

Twitter表示，从1月20日起，资料不完整或不活跃的个人账户还将被删除验证徽章。此外，严重违反公司规则的账号也将被撤销验证。