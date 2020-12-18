Twitter计划于2021年推出新的验证政策

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > Twitter最新资讯 > 正文

Twitter计划于2021年推出新的验证政策

2020-12-18 17:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:据TNW报道，Twitter将于明年1月20日启动新的验证政策，届时不活跃的账户和不符合新要求的账号将被移除验证徽章，以此判别自动账户和普通用户。

这家社交网络公司表示，平台上有很多有用的机器人和服务。但它希望明确指出，这些配置文件不是由新的“自动帐户”标签人工操作的。

QQ截图20201218175117.png

除此之外，Twitter将引入一个“纪念化”的标签，该标签将贴在去世者的个人资料上。它还将建立一个单独的流程来申请纪念。 

多年来，Facebook一直采用该选项，其传统的联系人功能允许死者身边的人处理个人资料。

2017年，在涉及至上主义者账户的争议之后，Twitter暂停了其账户验证程序。现在，该公司终于在明年通过新规则将其重新使用。从1月20日开始，您将可以通过自己的设置申请验证。Twitter删除了拥有标题图片和个人简历以符合该流程条件的条件。

QQ截图20201218175124.png

Twitter在六月表示，它正在制定验证规则，这一次它将对可能获得蓝勾号的人员类别保持透明。首先，公司将验证六类帐户:

  • 媒体机构

  • 记者

  • 娱乐人物

  • 组织

  • 体育相关账户

  • 政府官员

Twitter表示，从1月20日起，资料不完整或不活跃的个人账户还将被删除验证徽章。此外，严重违反公司规则的账号也将被撤销验证。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 社交电商：得女人者得天下

    无论是早些年的直销，还是近几年的微商、社交电商、社群团购。其中有一个很重要的角色就是代理，而代理这个角色又有一个庞大的群体——女性。

    社交电商 电商平台 社群团购

  • 陌陌又将推出一款新社交产品“咔咔” 主打熟人社交

    据Tech星球消息，近日，陌陌内部孵化再次了一款社交产品，名为“咔咔”，主打熟人及半数人社交，是一款即时通讯产品。

    陌陌 社交产品 熟人社交

  • 95后社交方式排名，王者荣耀第三，游戏社交化成新趋势？

    “欢迎来到王者荣耀，敌军还有5秒到达战场”，无论你是否玩过王者荣耀，你都能在各种渠道听到这些话，社交平台上、聚会中、公交站台......

    王者荣耀 游戏社交 95后社交

  • 店宝宝：社交电商引领“购买新趋势”

    今年的“双11”似乎来得比以往更早一些，“购物狂”们对“有人熬夜挣钱，有人熬夜花钱”的段子“心有戚戚”。 10 月伊始，各大电商的“双11”购物狂欢节已经纷纷开启，连带着快递量急剧飙升。据公开报道， 10 月 18 日，国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示， 2020 年我国第 600 亿件快件正式诞生，距离第 500 亿件仅过去 38 天。照这个势头，下一个 100 亿件因为“双11”“正剧”的加持，用时之短很可能更加出人意?

    社交电商

  • 应运而生的社交电视，究竟该怎么选购？这款TCL电视我给满分

    社交电视，顾名思义就是带有更多社交功能的电视。随着互联网的快速发展，2020年已经逐渐进入了“全民社交”时代。而电视作为家庭中最为重要的娱乐设备，无疑也会承担起更重要的责任：越来越多的人希望通过大屏电视直接实现聊天、观影、玩游戏等功能，社交电视自然应运而生。目前，社交电视市场已经趋于成熟，新一代的社交电视不仅具备了多功能的摄像头配置，同时带有AI智能等科技技术，让“社交互动”变得更为轻松简单。今天，笔者

    TCL电视

  • u1s1，还是QQ最懂年轻人的社交满足感

    靓号记忆再度开启。12月1日，QQ上线了一项新功能——QID。这也是继QQ号后，QQ的又一ID标识:用户可自定义QID，设置需为数字与字母的组合，其中，普通用户可设置8-10位数，而SVIP可设置7-10位，当确认设置后，QID不仅可以用于搜索添加好友，同时还可以生成独特的展示外显——身份卡。

    QQ 社交 QID

  • 有声量、没销量，社交媒体营销的繁荣窘境

    ​随着电商平台获客成本居高不下，2017-2018年微信、微博、抖音、小红书等社交媒体涌现了一波新的流量红利。根据 AdMaster统计，小红书从2018年1月到11月，电商评论中相关声量提升约719%。

    社交媒体 网络营销 流量

  • 腾讯申请去聊商标 或将推出新款社交APP

    11月19日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“去聊”商标，国际分类为科学仪器、设计研究，目前商标状态为“注册申请中”。

    腾讯 去聊 社交APP

  • 流量红利的魔法：小游戏与社交平台不得不说的故事

    11月16日，中国Unity线上技术大会正式开幕。在这次分享会上，Unity大中华区总裁张俊波介绍了Unity面向小游戏领域推出的即时游戏技术（Instant Game），这项技术能够将手机游戏文件压缩后上传至云端，让玩家省去下载、安装游戏过程，真正“即点即玩”地享受游戏。

    小游戏 社交 手机游戏

  • 隐藏社交软件的“杀猪盘”：我一周被骗477万

    互联网社交来了，骗子也紧随其后。社交软件的本意是拉近人与人之间的距离，帮助人们免于羞涩和尴尬，快速结交朋友。遗憾的是，社交软件并不具有筛查人的能力，有人怀着一颗真心，也有人在潜心设局下套，“杀猪盘”就是其中最常见的一种。所谓“杀猪盘”，指的是诈骗团伙利用情感关系，把受害者“饲养”在自己的剧本中，利用精神控制和亲密关系，一步步骗取钱财。

    社交软件 诈骗 健身APP

  • 美国FTC将对Facebook等9家主要社交媒体进行全面的隐私调查

    美国联邦贸易委员会（FTC）正在加强其数字隐私工作，并询问了几乎所有主要社交媒体平台，要求它们解释它从用户那里收集了哪些个人数据以及为什么收集这些数据。

    Facebook 隐私调查 用户数据

  • 恋爱社交异军突起 伊对App两年成准独角兽

    即将过去的2020年，或许是中国商业生态的分水岭。新冠疫情的爆发和蔓延，不仅大大改变了用户的消费习惯，还深刻地影响了很多行业的走向。对于泛社交领域来说，场景化、泛娱乐化趋势更加明显，视频和直播成为潮流，以“爱情”为场景的社交市场越来越多地被关注，而这个市场正在被恋爱社交软件打开。在恋爱社交赛道上，上线仅仅两年多的伊对App，已经坐拥4000多万用户，4万余名红娘，每个月包揽了近千万场线上的相亲活动。特别是在下

    伊对App

  • 将“杀猪盘”遏制在摇篮里，Soul领先风控体系打造清朗社交空间

    “杀猪盘”是一种流行于东南亚地区的诈骗方式，在这种新型骗局里，诈骗者将受害人叫“猪”，把恋爱叫“养猪”，把诈骗钱财叫“杀猪”，受害人往往不仅要蒙受经济上的损失，还要承受心理和精神上的双重打击。如今全国各地已破获多起典型案件，“杀猪盘”已经成为人们不得不关注的重要社会问题和行业问题。在所有的网络诈骗手段里，杀猪盘诈骗比其他电信诈骗（如网络兼职刷单等）的过程事件更长，温水煮青蛙，所以更难识别。并且它还

    Soul

  • 内外催生的新消费时代已然来临，婚恋社交品牌有缘网全面崛起

    今年夏天，芒果台的一档综艺节目——《乘风破浪的姐姐》爆火，率真的张雨绮在节目中憨憨的表现十分出圈。性格可爱又不断被热议，让张雨绮拿到了更多代言的机会。品牌找明星代言显然不是什么新鲜事，但对 Z 世代的消费者来说，可能“带货”这个词在他们的认知里要比“代言”更有分量。始终对于Z世代保持高度敏感的有缘网也正在逐步占领着更大的婚恋社交消费市场。根据相关报告显示，中国的 90 后、00 后约占总人口的24%，他们将主导

    婚恋社交

  • 云集Q3财报背后，它为何首次提出“专业化社交零售”？

    近日，中国领先的基于社交驱动的精品会员电商平台云集（NASDAQ:YJ）发布了2020年第三季度财报。这份财报显示，云集在Q3凭借着GMV同比增长至94亿、营业总成本下降67%，截至2020年9月末的过去12个月交易会员增至1300万等核心数据，显示出平台在激烈的市场竞争中仍保持着稳健发展。仔细剖析这些数据背后，不难发现，商城业务的比重扩大、营业成本下降，说明云集的平台化转型正在稳步推进中，降本增效明显。GMV增长、交易会员规模持续?

    云集 社交零售

  • 环信小程序客服助力“小电铺”打造社交媒体电商标杆

    5G时代的电商行业如何利用直播和小程序做好拉新、用户运营、精准营销？提升品牌、口碑？又该如何提升产品的客单价、增加复购率?如何打造专业的客户服务体验？这些都是社交电商行业客户亟需解决的问题。 2020年双十一电商大战已经落下帷幕，随着移动互联网人口红利逐渐消耗殆尽，APP拉新获客成本逐日上升，小程序电商的三大优势更加凸显：1、成本低。入驻天猫、京东等传统电商平台一般需要支付多种费用，开店成本高昂。而在小程序?

    社交媒体 社交电商

  • 最新一批进口网络游戏版号公布 多款Switch游戏过审

    今日，国家新闻出版署公布了最新一批2020年进口网络游戏审批信息，其中共有42款游戏过审，包含多款Switch游戏。他们分别是：Switch《舞力全开》、Switch《去月球》、Switch《马力欧网球 王牌》、Switch《耀西的手工世界》等。

    游戏 网络游戏 Switch

  • 从“美团团节社”横空出世，看本地生活社交电商新格局

    11月初，“美团团节社”频频刷屏，横空出世，并在11月2日宣布，首城西安在开城23小时后注册用户数突破500，000位。

    美团 社交电商 本地生活

  • 互联网婚恋平台搞直播？相芯技术赋能社交新方式

    行业的交叉碰撞，总能带给人们惊喜。据MobData《 2019 互联网婚恋交友行业洞察报告》称， 2019 年 2 月，网络异性交友市场用户规模已经达到 1800 万。其中服务异性婚恋交友的头部产品占了大约三分之一的市场份额。然而，市场环境在快速变动，那些经历多年行业沉淀并坐拥上亿单身男女的互联网婚恋交友平台，在面临新的形式和内容呈现方式时，再也无法按捺住野心。破次元壁，婚恋交友在玩跨界直播从几年前开始，婚恋交友网站的巨头们

    相芯技术 婚恋平台

  • 慧聪网CEO孙毅：共建产业社交新生态，激发中小企业增长活力

    11月18日，由目睹主办，艾媒咨询、华为云welink、腾讯云、慧聪网等共同参与的“万物播长 数智破局”2020全国直播人峰会——生态场圆满落幕。大会聚焦“后疫情时代”企业数字化转型，分别从生态融合、数字产业联结器、行业应用等维度探讨了企业直播、视频会议在企业协同办公、云上会展、在线教育及数字化营销场景下的应用和发展趋势，慧聪网CEO孙毅受邀参加并做了主题分享。智能定位目标客群，提高B2B采购决策链路效率目前，慧聪网?

    慧聪网
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM