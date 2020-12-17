五部委：严厉打击非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:据公安部刑侦局消息，近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒，深入推进“断卡”行动，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。
公安部称，非法买卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”）用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出，严重损害人民群众切身利益，严重侵蚀社会诚信根基。截至目前，全国共打掉“两卡”违法犯罪团伙4592个，抓获违法犯罪人员7.1万名，惩戒5.7万名非法出租、出借、出售、购买“两卡”人员，取得了阶段性成效。
据悉，10月10日，国务院在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。公安部强调，要强化信用惩戒，对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施。