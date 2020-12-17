五部委：严厉打击非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动

有时候想要入手心仪的好物,但是一看到需要到手后自行安装就默默地关掉了页面。没办法,手残真是天生的,看到一堆棍子、板子和螺丝简直是头都大了。最近在网上搜罗了两款置物架,一大一小,全都是免安装折叠式的,可谓是手残党福音,一起来看看吧。首先是小的,卡贝折叠式台面置物架。到手之后是一块长长的板,用的时候只需要轻轻一拉,张开后就是一个置物架了。除了折叠以外,三层不同的设计也深得我心。最上层有诸多20mm宽度的卡槽位,大小碟