亚马逊Luna云游戏上线安卓平台，仅适用Pixel、三星和一加等机型

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:据The Verge报道，当地时间周二，亚马逊宣布亚马逊的云游戏服务Luna现在可以在Android平台上运行。跟iOS版Luna一样，Luna并没有独立的应用可以下载安装。用户将需要通过Chrome网络浏览器访问该服务。

Amazon Luna是一个由Amazon开发和运营的云游戏平台。 Luna于2020年9月24日宣布，用户可自2020年10月20日开始通过邀请来获得抢先体验资格。 Amazon Luna将推出多达100种不同的游戏， 价格为每月5.99美元，并提供来自AWS的支持。

目前Luna有两个频道:Luna Plus和Ubisoft Plus，月费分别为5.99美元和14.99美元。（Ubisoft Plus用户还可以在PC和谷歌的云游戏服务Stadia上访问Ubisoft Plus频道。）用户还需要使用Android9或更高版本的系统以及Chrome86或更新版本的浏览器。据悉，用户将可以使用亚马逊自己的Luna手柄、PlayStation4或Xbox One手柄来玩游戏。

图片来自 Amazon

目前，Luna的Android版可以在Pixel、三星和一加设备上运行，Luna支持的设备包括：

Pixel4XL/4A/4A5G/5

三星Galaxy S10/S10Plus/Note10/Note10Plus/S20/S20Plus/S20Ultra/Note20/Note20Ultra

一加7/7Pro/7Pro5G/8/8Pro/Nord/7T/7T Pro/7T Pro5G

亚马逊表示，在Luna的early access阶段，Luna将支持更多的Android设备。