西门子获得欧洲最大电动客车站充电服务合同，明年夏天投入运营

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:德国汉堡市最大的本地运输服务商汉堡铁路公司已经和西门子达成了合作协议，西门子将在Alsterdorf，这个欧洲最大的电动公交车站安装充电设施，将在2021年夏天正式投入运营。

西门子将为Alsterdorf公交总站配备96个充电点提供低压充电服务。该车站一共有240个停车位，是欧洲最大、最现代化的电动公交车场之一。该公司今年已开始只购买电动公交车。运营商希望到本世纪末将其全部现有的1000辆公交车替换为清洁能源车辆，所有这些车辆都需要进行充电服务。

汉堡高架公路基础设施电动汽车项目负责人Bastian Schmidt说:“在为公交车厂配备必要的充电基础设施时，对我们而言，重要的是要有稳定的合作伙伴，提供更加先进的充电基础设施以及所有必要的电气组件和服务。我们在西门子找到了这样的合作伙伴，并期待执行这个激动人心的项目。”

该订单包括48个带有CCS插头，中压和低压技术的Sicharge UC200充电站以及一项为期五年的服务合同。每个充电站的充电容量为150千瓦。所有充电技术都位于每个车棚顶上的技术控制中心内。汉堡Alsterdorf公交场站占地45000平方米，汉堡高架公路汽车项目于2019年4月开业。这是高架公路七个服务点中最新的一个，全部提供可再生能源。