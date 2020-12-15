诺基亚5.4正式发布，搭载骁龙662处理器，主摄4800万像素

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诺基亚5.4正式发布，搭载骁龙662处理器，主摄4800万像素

2020-12-15 17:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月15日 消息:今天诺基亚5.4中端手机正式发布，这款手机采用了高通骁龙662处理器，主摄像头像素为4800万，屏幕则采用了6. 39 英寸最高亮度400尼特的IPS LCD屏幕，同时还拥有4000 mAh容量电池，售价则是229美元（约1500元人民币）。

诺基亚 (2)

诺基亚5.4主要的参数配置为：高通骁龙662芯片，11nm工艺，Kryo260 架构， 4 核A73（频率2.2GHz）+ 4 核A53（1.8GHz），GPU为Adreno610。屏幕方面，诺基亚5.4使用了一块6.39 英寸的720 x1520 分辨率的 IPS LCD 打孔屏，内置4000mAh 电池，机身尺寸为160.97 x75.99 x8.70mm，重量为182 克，有蓝色和紫色两种配色。

诺基亚54.jpg

（图片来源诺基亚手机官网）

诺基亚5.4后置摄像头为四摄，分别是一颗 4800 万像素主摄像头、一颗 500 万像素超广角镜头、一颗 200 万像素微距镜头和一颗 200 万像素景深镜头，前置 1600 万像素自拍摄像头。

诺基亚5.4可选的存储版本为4+64GB和4+128GB两种，预装了Android One，并提供三年的更新支持，起售价为229美元（约1500元人民币），预计2021年1月上市发售。

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