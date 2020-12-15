魔兽世界怀旧服纳克萨玛斯团本挑战活动限时开启 可领取专属奖励

魔兽世界怀旧服在12月15日开启了纳克萨玛斯naxx的团本挑战活动，这个算是一个限时活动，可以获得一些虚拟的奖励，还算是不错，很多玩家还不清楚有哪些变化，下面就来为大家详细的介绍一下。

浮空城纳克萨玛斯的阴影已至，大巫妖克尔苏加德将率领巫妖王的仆从们向艾泽拉斯发起进攻，一场天灾即将席卷而来……保卫艾泽拉斯的战争正在召唤，赶快加入“纳克萨玛斯线上团本挑战”活动，一同抵抗天灾军团的入侵，赢得奖赏吧!

12月15日起至2021年1月18日，安装集结号插件即可参与下列纳克萨玛斯团本挑战活动。您可以点击“下载插件包”按钮下载独立的“集结号”插件包，如您正使用网易有爱和WOW大脚-怀旧服插件，您也可以在12月15日更新您的插件包，将集结号插件更新到最新版本。

活动一:天启挑战

活动期间，玩家角色成功击杀“天启四骑士”即可从集结号插件的活动页中领取永久紫色焰火一个。（同一角色在活动期间每个活动只能领取一次此奖励）

活动二:参与纳克萨玛斯团队副本，赢骑乘乌龟

活动期间，玩家角色击杀下列任意首领即可为该角色获得相应的经验值:

迈克斯纳3经验值

洛欧塞布4经验值

塔迪乌斯5经验值

天启四骑士6经验值

萨菲隆 7经验值

克尔苏加德10经验值

考虑到在面对强大的天灾军团时勇士们所经历的重重困难，现在，玩家角色累计获得75经验值即可从集结号插件的活动页中领取[骑乘乌龟]坐骑一只。（同一角色只能领取一次骑乘乌龟）(同一角色在活动期间每个活动只能领取一次此奖励)

活动三:纳克萨玛斯团长挑战

活动期间，玩家安装集结号插件并以团长身份集齐下列全部首领的击杀，即可从集结号插件的活动页中领取食人魔玩偶一个。（同一角色在活动期间每个活动只能领取一次此奖励）

玩家可分多次集齐以下首领的击杀。

迈克斯纳

洛欧塞布

塔迪乌斯

天启四骑士

萨菲隆

克尔苏加德

活动四:纳克萨玛斯团长积分活动

活动期间，玩家安装集结号插件并以团长身份击杀下列任意首领即可为角色所在战网账号获取暴雪赛事积分:（同一战网账号下的角色所获赛事积分可累积）

迈克斯纳6积分

洛欧塞布8积分

塔迪乌斯10积分

四骑士 12积分

萨菲隆 6积分

克尔苏加德8积分

通关一次纳克萨玛斯团本最多可获得50赛事积分，可在【暴雪赛事积分】页面兑换相应奖励。未来，根据积分排名，玩家还将有机会直通官方赛事活动，具体细节将陆续公布，敬请关注《魔兽世界》官方网站。

还等什么?整装待发迎接挑战吧!

*此活动奖励在《魔兽世界》“暗影国度”中不可用。本活动最终解释权归《魔兽世界》运营团队所有。