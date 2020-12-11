神超解读云顶之弈1025，小法回归T1级！不过版本答案还是它

斗玩网原创:近日英雄联盟云顶之弈终于迎来了10.25版本的更新，一代版本一代神这话是一点也不假。10.25版本虽然改动不大，但是依然对当前的热门上分阵容有一定影响。有云顶导师之称的虎牙神超最近在直播时解读了10.25版本，一起来看看新版本究竟什么才是仙术吧!

神超直言拼多多小法毋庸置疑会是10.25的版本大热门，羁绊的假期，还有天敌永恩的削弱，让PDD小法再次登上了T1级别阵容。不过神超也是直言玩这个套路必须尽量避开同行，因为小法只要有同行就很难D到三星，没有三星很容易就暴毙了，当然了欧洲人可以直接忽视。

除此之外神超还推荐了一些D狗阵容，比如神射薇恩、决斗亚索和天神猴都是他认为当前版本可以D的阵容。10.25版本中猴子获得了加强，而亚索则是有剑姬的补强，所以都属于可以玩D的阵容。

万万没想到的是绕来绕去，10.25的版本答案却还是它。没错就是上分根本九五至尊。毕竟五费卡只要抱成一团就很猛，而且10.25版本中月男还被小小的削弱了，所以只要前期能够稳稳的连胜，那么九五依然是您上分的最佳之选。

不得不说神超对于版本的理解确实非常到位，也难怪他的上分套路经常被称为仙术了。新的版本解读晒出后，网友们纷纷直呼已学速删，这再晚点恐怕到处都是同行了，各位想上分的快去试试吧!