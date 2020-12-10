B站申请阿婆主商标 此前申请注册“一键三连”商标

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:据企查查数据显示，11月27日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增申请“阿婆主”商标，商标分类为服装鞋帽，目前状态为商标申请中。

UP主（uploader）指在视频网站、论坛、ftp站点上传视频音频文件的人。up是upload(上传)的简称，是一个日本传入的网络词汇。在国内acfun、bilibili视频网被经常使用。根据其发音也有人称其为“阿婆主”。

据悉，不久之前，B站还曾申请注册了“一键三连”商标。

10月26日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增多条“一键三连”的商标信息，商标状态为“商标申请中”、“等待实质审查”。涉及类别包括了教育娱乐、社会服务、科学仪器、网站服务、广告销售等。

据悉，“一键三连”算得上是B站的老传统了，指的是用户在长按点赞键同时，会对喜欢的作品进行点赞、投币、收藏，以表达对作者的赞赏。

数据显示，截至今年第三季度，哔哩哔哩平均月度活跃用户人数（MAU）达1.972亿人，同比增长54%。移动月度活跃用户人数达1.835亿人，同比增长61%;平均每日活跃用户人数(DAU)达5330万人，同比增长42%。B站用户平均年龄为21岁，新增用户的平均年龄为20岁。