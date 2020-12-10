B站申请阿婆主商标 此前申请注册“一键三连”商标

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热点：B站申请阿婆主商标 此前申请注册“一键三连”商标

2020-12-10 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:据企查查数据显示，11月27日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增申请“阿婆主”商标，商标分类为服装鞋帽，目前状态为商标申请中。

UP主（uploader）指在视频网站、论坛、ftp站点上传视频音频文件的人。up是upload(上传)的简称，是一个日本传入的网络词汇。在国内acfun、bilibili视频网被经常使用。根据其发音也有人称其为“阿婆主”。

QQ截图20201210112214.jpg

据悉，不久之前，B站还曾申请注册了“一键三连”商标。

10月26日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增多条“一键三连”的商标信息，商标状态为“商标申请中”、“等待实质审查”。涉及类别包括了教育娱乐、社会服务、科学仪器、网站服务、广告销售等。

据悉，“一键三连”算得上是B站的老传统了，指的是用户在长按点赞键同时，会对喜欢的作品进行点赞、投币、收藏，以表达对作者的赞赏。

B站

数据显示，截至今年第三季度，哔哩哔哩平均月度活跃用户人数（MAU）达1.972亿人，同比增长54%。移动月度活跃用户人数达1.835亿人，同比增长61%;平均每日活跃用户人数(DAU)达5330万人，同比增长42%。B站用户平均年龄为21岁，新增用户的平均年龄为20岁。

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关键词：

  • B申请注册一键三连商标 状态为“商标申请中”

    “一键三连”一词源自于哔哩哔哩弹幕视频网，指的是用户在长按点赞键同时，会对喜欢的作品进行点赞、投币、收藏，以表达对作者的赞赏。说起一键三连，B站的忠实用户一定不陌生，一键三连越多的作品，说明用户的喜爱度、认可度越高，表达了用户对up主的赞赏以及肯定。

    B站 商标 哔哩哔哩

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    B站 B站UP主 短视频创作

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    据天眼查数据显示，11月2日，B站的运营主体上海幻电信息科技有限公司新增申请“呵呵呵”商标，国际分类为41-教育娱乐，9-科学仪器，商标状态为商标申请中。

    B站

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    B站 敬汉卿

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    不咕剪辑

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    企查查信息显示，近日，哔哩哔哩关联企业上海幻电信息科技有限公司新增多条商标申请信息，商标名称为“呵呵呵”，目前状态为商标申请中。

    B站 商标 教育

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    B站 UP主 视频

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    最近马保国相关的视频在B站等平台上十分的火热，有关马保国的话题和梗也是在互联网上不断传播，但在11月28日晚，B站发布了一份公告，将对马保国相关的视频进行严格审核，那么以后还可以继续发这类视频吗。

    B站 马保国

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    B站 爷青回 B站弹幕

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    B站 B站财报 哔哩哔哩

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    B站 夺冠 金鸡奖

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    B站 马保国 鬼畜视频

  • 马保国算什么，B知识区才是真的“不讲武德”

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    B站 马保国 B站UP主

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    2018年12月，B站在上海U+时尚艺术中心挂上了一块摇摇欲坠的红幕，上面写着“BILIBILI国创作品发布会”几个大字，故意弄出了寒风瑟瑟一派萧索的气息。正当所有人都有些踟蹰之时，它幕布一掀，华丽转身，一口气公布24部国创作品。当时这波反差操作让人哭笑不得，但是记忆深刻。

    B站 哔哩哔哩 中国创造

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    视频剪辑软件

  • B市值破200亿美元

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    ​B站 ​B站市值 陈睿
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