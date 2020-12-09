抖音：已处罚刷粉刷人气帐号120万个

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，抖音官方公布了啄木鸟专项行动2020进展，数据显示，抖音安全中心在2020年11月发起了为期两个月的“啄木鸟专项行动2020”中，截止11月30日，已经处罚涉嫌刷粉刷人气的帐号超过120万个，封禁违规直播帐号达67380个，无人直播封禁1.5万个。

以下为抖音官方原文:

数据显示，2020年，网络直播用户高达5.6亿人次，直播带货引来了无数人的关注，直播行业进入了一个新的时代。

与此同时，紧盯热点的黑灰产、违规主播也开始给直播平台带来极大挑战。近期，直播间刷虚假人气、虚假粉丝等话题，一度成为行业热点。

为此，抖音安全中心在2020年11月发起了为期两个月的“啄木鸟专项行动2020”，针对直播场景中的违规行为进行打击。

截止11月30日，已经处罚涉嫌刷粉刷人气的帐号超过120万个，封禁违规直播帐号达67380个，无人直播封禁1.5万个。

一直以来，为了保护平台用户权益不受损害，维护平台生态，抖音安全中心持续针对平台上各类违法违规行为进行打击。刷粉刷人气等行为，欺骗用户的同时，也破坏了平台的生态。抖音安全中心会持续加大对风控技术产品与研发的投入与应用，全力发现、处理处罚相关违规作弊行为。