苹果准备推出下一代Mac芯片，旨在超越英特尔速度最快的芯片

站长之家（ChinaZ.com）12月7日消息:据彭博报道，苹果正计划最早于2021年推出一系列新Mac处理器，旨在超越英特尔速度最快的芯片。

知情人士称，苹果的芯片工程师正在打造M1定制芯片的几款后续产品，如果它们的表现达到预期，将大大超过运行英特尔芯片最新电脑的性能。知情者表示，该公司的下一批芯片计划最早在春季和秋季发布，计划将其用于MacBookPro的升级版、入门级和高端的iMac台式机以及随后推出的一款新MacPro台式机。

此前，M1定制芯片作为苹果首款Mac处理器，曾在11月份首次亮相，并新的入门级MacBook Pro、更新的Mac mini和MacBook Air系列中推出。

该计划表明苹果公司有信心凭借自身的工程实力碾压英特尔，并逐步取代英特尔。苹果公司在今年的WWDC全球开发者大会上表示，预计将在2022年完成从英特尔到自研芯片的过渡进程。

Digitimes11月7日报道称，日经评论引用消息人士说法，苹果正要求供应链在2021年初先行生产250万部苹果自研芯片MacBook 产品，加速脱离仰赖英特尔处理器的产品策略。消息人士指出，首批搭载苹果自研芯片的 MacBook 总产量，约为2019年 MacBook 全线产品1260万部出货总量的20%。

对此，苹果的一位发言人拒绝置评。