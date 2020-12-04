《咬文嚼字》公布2020年度十大流行词：凡尔赛文学上榜

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《咬文嚼字》公布2020年度十大流行词：凡尔赛文学上榜

2020-12-04 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:继前不久百度沸点2020年度流行语出炉之后，《咬文嚼字》编辑部今天也正式发布2020年度十大流行语，一起来看看上榜的都有哪些词吧!

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据悉，此次《咬文嚼字》编辑部评选2020年十大流行语标准是一要反映时代特征，二要弘扬正能量，三要引导语文生活。这些词分别是:

①人民至上，生命至上;

②逆行者;

③飒;

④后浪;

⑤神兽;

⑥直播带货;

⑦双循环;

⑧打工人;

⑨内卷;

凡尔赛文学

对比之下，百度2020年度流行语是百度基于网民搜索及资讯浏览数据发布的年度数据盘点，榜单显示上榜的包括:集美、一起爬山吗、u1s1、九漏鱼、爷青回、上海名媛、突击式尽孝、七夕蛤蟆、深藏blue。

可以发现，这两个榜单中都有“打工人”。通俗的讲，打工人是乐观上班族的自称，在平凡中满怀追求，在屈辱里保持努力，可以说这个词反应了广大民众的心声。

此外，国家语言资源监测与研究中心今天也公布了“ 2020 年度十大网络用语”，它们分别是:逆行者、秋天的第一杯奶茶、带货、云监工、光盘行动、奥利给、好家伙、夺冠、不约而同、集美。

对于这一榜单，有网友表示干饭人、不讲武德等词出现得太晚，不然应该可以可以上榜。你又有什么看法呢?

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