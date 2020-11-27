什么行业创业才能挣到钱？

对于创业者来说，想要成功的关键之一就是，进入一个有利可图的市场。那么该怎么判断一个创业项目是否能挣到钱呢?

今天，站长之家阅读美国风险投资家Josh Breinlinger关于如何选择风投项目的观点[1]，希望对大家在选择创业项目的时候有所帮助。

多年来，传统观点认为在创业生态系统中，横向市场将被纵向市场所取代。原因是一个垂直市场可以更好的为用户定制需求，提供更好的体验。

这里特别说明一下，纵向市场指的是注重于满足一个特定行业、单个利基市场的需求，而不是服务于一个比较广泛的市场。反之，横向市场提供的服务更为广泛，能够在多个行业中销售商品和服务，所以其可以关注各种各样的业务领域。

理论上，这种做法从长远来看应该会取得胜利。然而，现实情况是，在未来很长一段时间内，横向市场将更好地服务于许多垂直市场。

在考虑横向市场还是纵向市场哪个更为合理时，其实有两个最重要影响因素:交易规模和购买频率。

Josh Breinlinger将这两个因素结合起来，创建了一个坐标系，并把项目的行业放在里面进行分析，如下图:

注:图片已经站长之家转译

首先，我们来看看上图坐标的含义，竖轴代表交易规模，位置越向上，表示交易金额越高;横轴代表交易频率，位置越向右，表示交易次数越多。

根据这两个坐标轴，Breinlinger将所有行业大致分成四类，具体如下:

低价低频（水管工、锁匠、体育用品、服饰）

高价低频（汽车、房地产、高端体检）

低价高频行业（出租车、餐饮）

高价高频行业（坐标系显示为空白，可见用例非常少）

由此，Breinlinger给出观点是，左下方正方形区域（低价低频行业）如水管工、锁匠、体育用品、服饰，更适合采用横向模式，而非垂直模式。而风投选择投资的垂直类项目要么在左上角(高价低频行业)，要么落在右下角(低价高频行业)。

下面，我们继续具体看看不同垂直行业具体表现:

低价高频率行业

高频垂直市场主要由出租车和餐饮市场所主导，比如Uber、滴滴出行等网约车服务、饿了么、美团等外卖平台。这种类型中成功的市场将包括来自消费者的每日或每周很高频的使用。对于高频垂直的消费者来说，最重要的是高水平的便利性、低成本和可靠的质量。

高价低频行业

高价格垂直市场主要是汽车和房地产市场，如贝壳找房、汽车之家这些购买频率低，价格非常高的产品。通常这类型垂直市场的消费者更关心价格、选择和服务，而不是周转时间和便利性。就好比，你真的敢草率的花个十几万元在网上下单，让一辆新车就能在15分钟内送到家门口吗?

低价低频行业

那么低价低频行业又是会如何呢?以锁匠为例，假如推出一个开锁的网络平台有意义吗?对于需求方，这无疑是是一个很好的体验。网上下单，锁匠可以向外卖小哥一样快速他提供上门修锁、开锁服务。但要是真的有人开发了一个这样的平台，可以取得成功吗?

答案是:不可以。因为，因为消费者可能每隔几年才需要找一次锁匠，并且只支付少量的钱。这意味着，平台的客户获取成本很高，另外使用频率太低，增长是非常缓慢的。简单的说，开锁是一种“低价低频”行为，这很难赚到钱。

解决这个问题的方法是走横向市场。让我们想象一下，同一个锁匠市场还提供水管工、园丁、清洁工等服务。现在，用户可以注册找一个锁匠，也可以在其他家政服务中使用该服务。

可以发现，由于交叉销售机会的存在，获客成本不变，但每个用户使用频率显著增加。在这些低频低价用例中的市场，必须寻找将服务捆绑到横向市场中的机会。

此外，我们必须记住个体的注意力是有限的，大多数人不希望在几百个不同的网站上拥有用户帐户。最好是只需一个淘宝、亚马逊账户，可以买到几乎所有的东西。

所以，如果你仍不清楚自己所选的行业项目能是否有前景时，不妨在坐标中画出预期的频率和价格，看看你的用例大概会在哪个位置。当然，文章仅作为一个参考。

[1]美国风险投资家投资观点:

https://acrowdedspace.com/post/116567620957/vertical-or-horizontal

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